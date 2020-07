L’Action 1281

Majorité présidentielle

Soutien réaffirmé à Paul Biya

Onze (11) partis politiques alliés au Rdpc dans le cadre de la majorité présidentielle souhaitent que le chef de l’Etat soit leur candidat en 2025.

RDPC ET LUTTE CONTRE LA COVID-19

La section de Grande Bretagne au secours des populations

Sous la houlette de Grâce Elone, sa présidente, des dons ont été remis au lycée de Batoke, à Limbe, vendredi 24 juillet 2020, pour lutter contre cette pandémie. C’était en présence de l’autorité administrative.

Bamenda II from 2020…

Mandate of strides despite odds

After six months in office, the SDO of Mezam says Mayor Chenwi Peter is doing a great job.

Rally round the flag

CPDM takes lead

It is evident that militants of the CPDM have in diverse capacities been involved in fighting the coronavirus, even as the respect of barrier measures has put a hold on its activities.

Covid-19

La pandémie recule au Cameroun

Le ministre de la Santé publique l’a révélé au cours d’un point de presse en fin de semaine dernière à Yaoundé.

Re-opening of borders

Hopes for economic rebound

The local economy has taken a serious hit resulting from restrictive measures put in place with the advent of Covid 19. With ongoing preparations to open borders, hopes for recovery are rife.