MINTOUL : Les défis du nouveau Sg

En l’installant dans ses fonctions le 9 juillet dernier, le ministre d’État, ministre du Tourisme et des loisirs, Bello Bouba Maïgari a demandé à son désormais proche collaborateur, de produire un travail efficient.

Paul Marcel Ndioro à Mamoun est désormais en service au ministère du Tourisme et des loisirs (Mintoul). En félicitant le chef de l’administration de son département ministériel pour la haute marque de confiance qu’il a bénéficiée du président de la République, Bello Bouba Maïgari a été sans ambiguïté quant aux défis que devra relever le nouveau Sg. « Sous mon autorité, vous devez coordonner l’action des services de l’administration centrale et des services déconcentrés extérieurs du ministère. Définir et codifier les procédures internes au ministère, veiller à la formation permanente du personnel et organiser des séminaires et des stages de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation. Veiller à l’actualisation, au suivi de la mise en œuvre de la stratégie ministérielle et suivre l’action des services qui vous sont directement rattachés, dont vous approuvez le programme d’action et recevez les comptes rendus de leurs activités », a indiqué le ministre d’Etat Bello Bouba Maïgari, tout en précisant à son principal collaborateur, de veiller à la célérité dans le traitement des dossiers, à la centralisation des archives et à la gestion de la documentation du ministère. Pour l’accomplissement de cette mission, le secrétaire général du Mintoul, dispose de 9 structures administratives qui lui sont directement rattachées. Il s’agit, de la division de la formation en tourisme, hôtellerie et loisirs, de la cellule de suivi, de la brigade centrale de contrôle, de la cellule juridique, entre autres. Paul Marcel Ndioro à Mamoun possède le profil de la fonction. Il a entamé une riche carrière administrative dans les services du Premier ministre chef du gouvernement, où il a successivement occupé plusieurs postes, dont celui de directeur des Affaires administratives et des requêtes (Daar) au secrétariat général, jusqu’à sa nomination le 30 juin 2020, au prestigieux poste de Sg du Mintoul. Originaire du Mbam et Inoubou dans la région du Centre, le patron de l’administration du Mintoul est né le 10 juillet 1979 à Melong dans le département du Moungo, région du Littoral. Après un parcours académique des plus brillants, une formation solide à l’École nationale d’administration et de magistrature (Enam), Paul Marcel Ndioro à Mamoun est également titulaire d’un diplôme du Cycle de la « international court » de l’École nationale d’administration (Ena) de Paris en France.

Philippe Nganfeh