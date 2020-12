Maroua : L’appui du Comité central du Rdpc

Une semaine après le lancement de la campagne électorale pour les régionales, le secrétaire général du Comité central du Rdpc vient d’envoyer une mission galvaniser les équipes de campagne.

Le rassemblement démocratique du peuple camerounais fait face à trois partis concurrents dans le la région de l’Extrême-Nord. Il s’agit précisément de l’Undp, du Mdr, et du Fsnc avec qui la formation politique de Paul Biya partage quelques sièges dans certaines communes. Depuis le lancement de la campagne électorale en vue des régionales de dimanche prochain, les caravanes du Rdpc sillonnent toutes les 47 communes de l’Extrême-Nord pour sensibiliser les électeurs sur les enjeux de l’élection du 6 décembre. C’est pour galvaniser les membres des commissions que le secrétaire général du Comité central du Rdpc a dépéché une mission sur le terrain. Cette équipe était conduite par le Pr Pierre Moukoko Monjo. Cette mission a eu une séance de travail au Cercle municipal de Maroua avec, entre autres, les membres du bureau politique, les membres du Comité central du Rdpc, la commission régionale de campagne, les présidents des commissions communales de campagne du Diamaré, les candidats Rdpc du Diamaré à l’élection des conseillers régionaux. Pierre Moukoko Mbonjo a saisi cette occasion pour féliciter les candidats du Diamaré, et à travers eux, tous les candidats qui, le 12 décembre prochain vont porter l’étendard du Rdpc. Il les a invités à ne ménager aucun effort pour se rendre aux urnes dimanche plébisciter le Rdpc. « Nous avons l’espoir, j’allais dire, la certitude, que beaucoup de conseillers d’autres formations politiques vont voter pour notre liste, car tous ont compris que c’est la seule, constituée des hommes et des femmes de qualité et d’une compétence avérée pour les représenter au niveau du conseil régional », a martelé Robert Bakary, membre du comité central du Rdpc, vice-président de la commission départementale de campagne du Rdpc pour le Diamaré. Des propos qui ont réconforté les membres de la mission conduite par le Pr Pierre Moukoko Mbonjo.