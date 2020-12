Campagne électorale Le Bureau national de l’Ofrdpc joue sa partition

Sous la houlette de la présidente, Yaou Aïssatou, la cellule de veille de campagne est à pied œuvre depuis le lancement de la campagne.







La représentativité des femmes dans la prise des décisions de la gestion des affaires de la Nation est l’une des préoccupations du président national du Rdpc. Les élections régionales du 06 décembre vient encore confirmer la volonté du chef de l’Etat à leur accorder une place de choix et de leurs permettre de participer au processus de décentralisation, gage du développement local. A cet effet 205 femmes investies sur toute l’étendue du territoire auront aussi leur mot à dire au lendemain du vote du 06 décembre 2020, pour celles qui seront choisies par les électeurs. Pour se rassurer que tout se passe bien sur le terrain, la présidente du Bureau national de l’Ofrdpc, Yaou Aïssatou a mis sur pied une cellule de suivi des candidates. Il s’agit ici d’être en contact permanent avec les candidates investies par le parti. Il est également question de se rassurer de la réception des documents de campagne au féminin initié par la présidente du Bureau national, « Comprendre la décentralisation « et » Guide pratique de la campagne au féminin ». Lesquels documents permettent aux candidates de mieux faire la campagne électorale. Il s’agit aussi de se rassurer que les candidates sont à pied œuvre dans la campagne de proximité. Ce qui permet d’être en parfaite harmonie avec les futurs électeurs non seulement qui sont dans les rangs du Rdpc, mais également dans l’opposition. Les échos venant des candidates sont ainsi favorables. Car, elles mènent sereinement la campagne sans difficulté majeur. Grâce aux calendriers établis à cet effet, des descentes sur le terrain se font de manière régulière afin de faire le tour de toutes les communes. En attendant le vote du 6 décembre prochain, le Bureau national de l’Ofrdpc travaille d’arrache-pied afin que les femmes soient mieux représentées au niveau régional.

Marthe Makoukam