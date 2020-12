Mvila : Un accompagnement de tous les instants

La mission d’appui de la commission nationale de campagne est venue galvaniser les différentes structures chargées de conduire les listes du Rdpc à la victoire finale le 6 decembre 2020.

Jean Baptiste Bokam, le chef de la mission d’appui du Comité central du Rdpc pour ces élections régionales n’en revenait pas. Alors qu’il prévoyait une séance de travail restreinte, il s’est retrouvé avec une horde de militants venus y prendre part. « Cette mobilisation démontre l’engagement de nos camarades à vous rassurer de la victoire de nos candidats au prochain scrutin. Et nous vous prions d’aller transmettre ce message au chef de l’Etat, notre président national pour qu’il sache qu’il peut dormir sur ses deux oreilles comme d’habitude s’agissant de la Mvila », a affirmé le président de la section Rdpc Ebolowa 1, Raymond Lippert Mbita Mvaebeme. Une assurance constituée autour du casting haut de gamme opéré pour sélectionner les meilleurs candidats représentatifs de tous les arrondissements de ce département et d’autres régions du Cameroun, à l’instar du Grand Nord, de Santa dans le Nord-ouest, de l’Ouest. Leurs ressortissants sont des militants de première heure installés ici depuis des années. Bien plus, les plénipotentiaires de la Mvila sont des professionnels chevronnés, des hommes, femmes et des jeunes à l’expertise avérée chacun dans son domaine d’activité. Pour le sénateur Bernard Amougou, chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc, par ailleurs président de la commission départementale de campagne, le lieu est de dire : « Merci pour la confiance que la hiérarchie a bien voulue placer en nous. Cette autre marque de confiance nous galvanise encore plus à plus de résultats probants qui démontrent notre attachement sans faille aux idéaux du Rdpc et fidèles à son président national, Son Excellence Paul Biya ». Pour dire que le Rdpc gagnera avec panache dans le département de la Mvila. Ceci grâce à l’organisation mise en place ici et qui met l’accent essentiellement sur le porte à porte ou la grande proximité. Et jusqu’ici, les électeurs sont sensibilisés et les enjeux connus. Dans la foulée, le rapport d’étape de la campagne a mi parcours a été remis à Jean Baptiste Bokam. Ce que le ministre d’Etat a appelé la diversité multiforme et multicolore. A savoir la diversité géographique, générationnelle, sociologique. Jacques Fame Ndongo invoquera également conviction, persuasion et le missionnaire venu de Yaounde s’est retrouvé comme un poisson dans les eaux paisibles de la Mvila qu’il connait bien. Facile donc pour lui de délivrer le message de la commission nationale dont il est porteur. Ce dernier se résumant en une seule consigne: la victoire absolue du Rdpc. Paraphrasant au passage les écrits de la Bible et opérant par anecdotes pour illustrer les enjeux de ce jeu électoral du 6 décembre 2020. Pour lui, la fête a déjà commencé, malgré les petits problèmes qui ne sont pas spécifiques aux militants du Rdpc. Encore moins à la Mvila. Avant de prévenir quand même ses hôtes qu’il faut rester vigilant. Car c’est quand la pirogue approche déjà la rive qu’elle court le plus de risque de chavirer. Bien avant lui, Jacques Fame Ndongo s’était déjà répandu sur tous ceux qui ont des visions chimériques et qui n’ont aucun programme de société sérieux à proposer aux Camerounais. “ Toutes celles et tous ceux qui ont opté pour le parler-faux, au mépris de la vérité, de la réalité, de la sincérité et de l’efficacité dans la sobriété”, les a-t-il qualifiés. Tout en rappelant que le Rdpc va à cette bataille avec des armes de poids, faisant allusion à la qualité de ses candidats. Rendezvous a été pris au soir du jour dit.