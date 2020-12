Mefou et AfAmBA : Le défi sera relevé

C’est l’engagement pris par les conseillers municipaux d’Afanloum, Esse et Mfou qui ont reçu le président de la commission départementale, Luc Magloire Mbarga Atangana, le mardi 1er décembre 2020.

C’est tout le gratin politique du département qui a tenu à accompagner le président de la commission départementale de campagne du Rdpc sur le terrain. Signe par excellence de la cohésion et la solidarité prônées par le Président national dans sa circulaire relative à la campagne du Rdpc. Cette mobilisation ambitionne d’atteindre l’objectif commun qui est de réaliser le grand chelem le 6 décembre au soir pour un vote à 100% pour la liste du Rdpc dans ce bastion imprenable du Parti du Président Paul Biya. Accompagné de tous les membres de la commission départementale, membres des commissions communales, responsables des organes de base, élus, parlementaires et forces vives du département, le président de la commission départementale a ainsi entrepris de présenter aux populations et particulièrement aux conseillersgrands électeurs des 8 arrondissements tous issus du Rdpc, les candidats qu’ils sont appelés à plébisciter le 6 décembre prochain. Des femmes, hommes et jeunes représentatifs qui ont longuement été ovationnés par la base et les électeurs. A chaque étape le message, du président de la commission départementale de campagne a été le même : sérénité, engagement, fidélité, solidarité et vote massif le jour dit afin d’entrer dans l’histoire comme ceux qui ont contribué au parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Ceci conformément aux instructions du Président national, Paul Biya, qui a prescrit un vote exemplaire et une victoire sans panache, compte tenu des enjeux de cette élection pour le Cameroun tout entier. Ces candidats qui représenteront le département aux premières élections régionales de l’histoire de la démocratie camerounaise, sont conscients de la lourde responsabilité qu’ils auront pour le développement de la Mefou et Afamba. Raison pour laquelle, le président de la commission départementale de campagne et tous les intervenants ont réaffirmé la nécessité de réaliser un vote à 100% pour non seulement conforter la position de pionnier du département au sein du Rdpc, mais également donner des coudées franches à ces élus qui devront sans tarder, jouer un rôle primordial dans le développement local des communes à ce moment où les derniers éléments du puzzle du processus de décentralisation se mettent en place. Elle avait également pour but de mobiliser les troupes notamment les conseillers municipaux, de renforcer la position du département et de faire de lui un exemple dans le processus de décentralisation. Après cette première journée fructueuse, la délégation se rendra ce 2 décembre à Assamba, Awae et Nkolafamba. Le lendemain, ce sera au tour d’Edzenduan et Soa de rece voir la caravane de la victoire du Rdpc.

Claude Mpogue