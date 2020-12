Ngaoundéré : Rassemblement pour la victoire du RDPC

C’est cet appel à l’unité et au resserrement des rangs que la mission de la Commission nationale de supervision de la campagne est allée lancer le 28 novembre dernier dans le chef-lieu de la région de l’Adamaoua.

Conduite par le ministre Ibrahim Talba Malla, la délégation qui avait également pour membre le ministre, Sga à la présidence de la République, Mohamadou Moustapha, a vraiment mouillé le maillot tout au long de son séjour dans la ville. Entre rencontres officieuses et le meeting politique, elle n’a cessé de parlementer, conseiller, galvaniser et persuader les candidats, les électeurs et l’ensemble des militants qui ont ainsi la lourde charge de tracer les sillons du développement économique et social de la région de l’Adamaoua. En ouvrant le bal des allocutions au Bois de Mardock qui abritait la rencontre et en présence de toutes les forces vives de la région et des présidents des cinq commissions départementales de campagne du Rdpc, Baba Hamadou, en sa qualité de président de la commission départementale de la campagne de la Vina a estimé que le moral des troupes était bon et la victoire envisagée. Il procédera ensuite à la présentation des candidats du Parti à cette élection des conseillers régionaux. Des femmes jeunes et hommes bien connus et aux meilleurs profils. C’est un chef de mission visiblement satisfait qui a ensuite pris la parole, après avoir vivement remercié le SG du Comité central, Jean Nkuété, pour la confiance ainsi placée en lui ; sans oublier de transmettre les encouragements de ce dernier aux candidats. Homme politique à l’expertise avérée, le ministre Talba Malla, cidevant Secrétaire à l’Organisation au Comité central du Rdpc, a présenté, statistiques à l’appui, les forces en présence et les quatre partis politiques en lice dans l’Adamaoua. Il en ressort que le Rdpc qui dispose de 98 conseillers municipaux doit convaincre certains électeurs d’en face pour atteindre le chiffre de 110, requis pour la victoire au soir du 6 décembre 2020. Les responsables de base, les candidats, les élites et toutes les forces vives doivent comme un seul homme se mobiliser pour cette victoire aux multiples enjeux. Et aucune absence ni erreur ne sera tolérée. Ceci dans la discipline, la responsabilité, la proximité, la cohésion et la solidarité. « Cette victoire qui permettra à la région d’avoir plus de routes bitumées, d’hôpitaux, d’écoles, d’eau potable, d’électricité et de plus d’enseignants, requiert un resserrement des rangs exceptionnel. Seul le Rdpc dispose de femmes, de jeunes, d’hommes et de ressources pour assurer le développement de la région et le bien-être des populations d’ici », a-t-il martelé à une assistance conquise et prête à relever ce défi. Il dévoilera ensuite des stratégies de campagne devant être mises en œuvre avec tact, persuasion, humilité et courtoisie pour l’atteinte de l’objectif final : la victoire du Rdpc.

Claude Mpogué