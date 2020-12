Bertoua : Le RDPC ne perdra aucune voix

Les conseillers municipaux RDPC de la région de l’Est ont pris l’engagement solennel de voter tous en faveur des listes investies par le parti.

La région de l’Est est en confiance. C’est ce qui ressort de la réunion de campagne électorale présidée en la permanence Rdpc de Bertoua mardi dernier par Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du Comité central et vice-président de la commission nationale de supervision de la campagne du Rdpc pour l’élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. On l’aura perçu, tant dans l’allocution de bienvenue de Badel Ndanga Ndinga, président de la commission départementale de campagne électorale du Rdpc dans le Lom et Djerem, que dans le point dressé par Bernard Wongolo, président de la commission régionale de campagne. Selon Badel Ndanga Ndinga en effet, malgré la présence de l’opposition dans son département, tous les conseillers régionaux du Lom et Djerem vont être élus dimanche prochain. Non seulement le Rdpc compte 175 conseillers municipaux dans le département contre 25 pour l’opposition, mais aussi la stratégie élaborée devrait permettre à la région de l’Est d’entrer définitivement dans la modernité le 6 décembre. Cette stratégie a été présentée par Bernard Wongolo. Elle peut se résumer en un quadrillage systématique du terrain depuis le 21 novembre dernier. Toutes les commissions de campagne sont sur le terrain et accordent une attention particulière aux conseillers municipaux, les « grands électeurs » qui ont été sensibilisés sur les enjeux de la présente élection. Les différentes commissions de campagne se sont d’ailleurs assurées que tous les conseillers municipaux ont retiré leurs cartes d’électeurs. L’encadrement va se poursuivre jusqu’à la veille du scrutin, à travers des veillées électorales qui seront organisées dans chaque chef-lieu de département. Cette organisation a été saluée par Grégoire Owona, au nom du secrétaire général du Comité central. « Je viens ici prêcher à des convertis. Vous êtes en si bon chemin. Un seul mot : continuez », a-t-il dit, en signe d’encouragement aux différentes commissions de campagne, avant d’inviter les uns et les autres à mettre de côté leurs querelles pour faire triompher le Rdpc le 6 décembre 2020. Pour lui, la région de l’Est a tout intérêt à assurer une victoire confortable au Rdpc, pour pouvoir bénéficier des nombreuses opportunités qu’offre la décentralisation. « Le président Biya a tracé le chemin. Nous devons juste l’accompagner », a-t-il indiqué, en invitant ses camarades à aller conquérir les voix des conseillers municipaux de l’Undp à Garoua Boulai. Les arguments susceptibles de les faire voter en faveur des listes du Rdpc ne manquent pas. Pour leur part, les conseillers municipaux du Rdpc de l’Est ont solennellement pris l’engagement sur l’honneur de voter à 100% pour les listes du Parti. La mission du Secrétaire général adjoint du Comité central du Rdpc à Bertoua a commencé par une série d’audiences : des membres du gouvernement, des parlementaires, des élus locaux, des candidats, des représentants de la diaspora venue spécialement pour la campagne électorale, ont ainsi pu échanger avec Grégoire Owona

Longin Cyrille Avomo