Nord : Glaner les voix dans les rangs de l’opposition

Les équipes de campagne et les candidats de la région ont banni de leur agenda les grands meetings improductifs dans le cadre de ces élections régionales où les électeurs sont bien identifiés.

Les quatre commissions départementales et les 21 commissions communales ont entamé la campagne auprès des conseillers municipaux en obéissant à la circulaire du secrétaire général du Comité central. Il est question de privilégier le porte à porte pour être sûr des acquis. Les différentes commissions se sont déployées sur le terrain en se rapprochant des acteurs clés de cette consultation électorale que sont les conseillers municipaux. Chaque commission a dressé un planning de descente dans toutes les communes qu’elles soient 100% Rdpc ou non, pour échanger avec les conseillers municipaux et solliciter leurs suffrages. Les candidats se sont joints aux équipes de campagne pour se présenter aux grands électeurs à chaque étape de parcours dans les mairies. Dans le programme de descentes pour la Bénoué, amorcé depuis jeudi le 24 novembre, elle se déroule sans soucis. Les étapes déjà parcourues constituent les communes de Garoua 1, 2, 3 Touroua, Baschéo, Dembo, Gaschiga, Lagdo et Ngong. L’équipe de campagne a récolté de très belles promesses de la part des conseillers municipaux, celle de réserver un vote à 100% aux listes des candidats du Rdpc. La paire de manche la plus complexe et la plus sérieuse est de glaner les voix dans les rangs des conseillers municipaux de l’opposition. A cet effet les recommandations ont été données aux électeurs Rdpc d’aller à la rencontre de ceux qui portent une écharpe politique que celle du Rdpc. L’épineuse équation est de trouver la formule clée pour les convaincre de voter les listes Rdpc. Il faut disposer d’une réserve d’arguments nécessaires pour y arriver. A Baschéo tout comme à Pitoa et Lagdo, ces municipalités où le conseil est à 100% de l’opposition les échanges qui ont eu lieu entre les équipes de campagne départementale du Rdpc et ces conseillers municipaux sont-ils susceptibles de convaincre cet électorat courtisé ? Les arguments avancés par l’équipe de campagne et les candidats de la liste de la Bénoué résident dans la qualité des candidats, puisés à bonne source pour le développement du Nord. « Des hommes pétris d’expériences pour mener à bien la décentralisation et ayant une influence au plan national pour défendre les intérêts du Nord », explique Ahmadou Elhadji Bouba, candidat de la Bénoué. Dans leur passage, le Dag au ministère de l’Elevage, M. Oumarou candidat aussi sur la liste a toujours explique le rôle du conseil régional, la subsidiarité du conseil régional, la place de l’administration territoriale et collectivités territoriales décentralisées. C’est au soir du 6 décembre que l’on saura si le prophète a prophétisé dans le désert ou non.