EST : Le temps des réalisations

Les membres du Conseil régional ont été installés vendredi 22 janvier dernier n’entendent pas se donner du répit pour répondre aux espoirs des populations de cette unité.

«Je vous remets solennellement l’écharpe tricolore qui représente toute notre région que vous devez conduire avec pugnacité et sagacité pour le bien-être de nos populations dans toutes leurs diversités ». Ces propos du patron de la région, Grégoire Mvongo, sonnent comme un appel à se mettre immédiatement au travail, au regard de la situation socioéconomique de l’Est. Une région en proie aux questions sécuritaires dans une bonne partie de son territoire, notamment avec l’afflux des réfugiés et surtout de nombreuses incursions des bandes armées venant de la Centrafrique voisine. Une situation pour laquelle, le gouverneur Grégoire Mvongo a tenu à rassurer l’équipe d’Alphonse Wouamane Mbele. « Le gouvernement et les pouvoirs publics locaux sont à votre disposition et prêts à vous accompagner de manière efficace et efficiente pour que vous atteigniez les objectifs qui vous sont assignés ». Des objectifs qui, aux dires du maire de la ville de Bertoua, Jean Marie Dimbele Sodea, « seront atteints si et seulement si certains comportements sont mis de côté ». Il faisait allusion certainement à ce que le gouverneur a appelé « les querelles d’égo ». Une interpellation donnée avec emphase et qui a reçu un écho favorable, de par l’engagement pris par l’ensemble de l’exécutif pour ne pas trahir la confiance de la population.

Elles en attendent effectivement d’en finir enfin avec cette sorte de recul et « du surplace » dans lesquels la région s’est engluée depuis des lustres, malgré son fort potentiel naturel. À l’instar des matières premières, des vastes terres propices à la pratique d’une agriculture de seconde génération, un sous-sol envié de tous les pays du monde, sans compter les ressources humaines volontaires et bien outillées. D’un autre côté, il y a une nécessité impérieuse de booster les volets santé, infrastructurel, culturel, énergétique, touristique, etc.

Une mission que l’ingénieur supérieur compte accomplir avec bonheur, puisque disposant des atouts pour relever les défis dans les domaines de l’eau, du tourisme, de l’énergie, de l’éducation, de la santé, etc. Puisque connaissant bien sa région pour y avoir travaillé comme coordonnateur de la recherche puis chef de station de l’Irad. « Ensemble, nous allons développer la région de l’Est. Et ça commence aujourd’hui », a-t-il laissé entendre aux conseillers régionaux.

William MONAYONG