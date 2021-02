Chan 2020 : Les forces de défense et de sécurité ont assuré.

La commission de sécurité a marqué sa satisfaction lors du débriefing tenu il y a quelques jours.

Les membres de la commission sécurité de la 6ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (Chan) se sont retrouvés la semaine dernière au ministère de la Défense pour évaluer le volet sécuritaire de cette compétition. Il est ressorti que les forces de défense et de sécurité ont été à la hauteur de la mission qui leur a été confiée. Elles ont protégé les acteurs, les infrastructures et les différents sites du tournoi. A la satisfaction de tous les membres. Martin Mbarga Nguélé, délégué général à la sûreté nationale a dit toute sa fierté de voir que tout s’est déroulé sans anicroche : « je crois que la preuve est là ; le Cameroun peut abriter toutes les compétitions sportives dignes d’intérêt. S’il s’agit d’un défi, celui-ci a été relevé ».

Galax Yves Landry Etoga, secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale s’est réjoui de la collaboration entre la gendarmerie nationale et la police. Ce travail en synergie a permis de tenir en respect tous ceux qui avaient émis des menaces contre la tenue de cette compétition. « Les dispositions ont été prises en liaison entre la police et la gendarmerie. Le dispositif sécuritaire de première ligne était assuré par la gendarmerie nationale et la police conformément aux directives de la Confédération africaine de football. Nous avons tout mis en œuvre pour que nos invités aient une belle fête », a déclaré le Sed Gendarmerie.

Évoquant la 33ème Coupe d’Afrique des Nations prévue l’année prochaine au Cameroun, le Haut commandement, sous la conduite du général de corps d’armée René Claude Meka, chef d’État-major des armées, les services de renseignement et toute la hiérarchie sécuritaire projettent remettre en place le même dispositif de sécurité. Tous se sont accordés sur le nom de code «Retex», à savoir retour d’expérience. Dans tous les cas, lors de la Can 2021, les forces de défense et de sécurité ne baisseront pas la garde en vue non seulement de protéger le pays mais aussi pour le déroulement de cette compétition continentale. Présent à cette séance de débriefing, le Dr. Christian Emeruwa, chef de la sécurité de la Confédération africaine de football a salué l’engagement dont les forces de défense et de sécurité ont fait preuve tout au long du récent Chan.

Joseph Menyene