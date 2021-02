88ème Anniversaire : Paul Biya à l’honneur à Ebolowa

A l’initiative du collectif des huit présidents de sections Ojrdpc de la Mvila, un plateau alléchant, pluridisciplinaires a été organisé le 13 février 2021.

Un tournoi de football, des danses traditionnelles, un cross country et une prière œcuménique. Ce tout contenu dans un concert de prise de parole, s’est tenu au stade municipal d’Ebolowa, pour célébrer avec faste le 88e anniversaire de S.E Paul Biya. Tout un symbole, 48 heures après la célébration de la 55ème édition de la fête nationale de la jeunesse et, surtout après l’important message adressé, pour la circonstance aux jeunes du pays en général et ceux de la Mvila en particulier. Juste retour d’ascenseur, pourrait-on dire ici. Samedi, 13 février, pendant toute la journée, malgré la longue coupure d’électricité dans la ville, ils sont venus par centaines, d’Ebolowa I et II, Efoulan, Biwong-Bulu, Biwong-Bane, Ngoulemakong, Mvangan, Mengong et même d’Ambam, les huit sections de l’organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Ojrdpc) de la Mvila, pour témoigner leur attachement au Président Paul Biya et, lui dire merci pour toutes les attentions dont ils font l’objet depuis l’avènement du Renouveau national et, qui a célébré là son anniversaire.

Etudiants, jeunes du secteur informel, jeunes militants du Rdpc, ils ont voulu rassurer le chef de l’Etat, de leur aptitude à assurer la relève au Cameroun. Mais avant d’y arriver, ces jeunes ont voulu dire une fois encore « Merci » au président de la République, notamment pour son action dans le cadre de la préservation de la paix et de l’intégrité territoriale du Cameroun. De la bouche du porte-parole du collectif des présidents des huit sections Ojrdpc de la Mvila, Jacques Junior Mbita, président de la section Ojrdpc Mvila-Ouest, Efoulan, il est question de saluer le doigté avec lequel il conduit la « barque Cameroun ». Le sénateur Bernard Amougou, chef de la délégation permanente départementale du Comité central du Rdpc, qui était présent à la célébration, a pensé, qu’il faut cultiver l’esprit patriotique au sein de cette jeunesse, qui devraient saisir toutes les opportunités que leur offre le chef de l’Etat, grâce à l’achèvement de la mise en place de la décentralisation au Cameroun.