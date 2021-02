Dimako : Un conseil municipal jeune installé.

Élodie Gladys Tamo a été élue maire, de même que ses deux adjoints du tout premier conseil municipal jeune de cette localité.

Le tout premier conseil municipal jeune de Dimako réuni en session de plein droit le 10 février dernier, a dévoilé le visage de son exécutif. Élodie Gladys Tamo, a été élue maire jeune, à l’unanimité des 25 conseillers. Elle sera secondée par le jeune Jean Baptiste Debomballe et Zoupal Zela, respectivement premier et deuxième adjoints. « Je suis reconnaissante face à la confiance qui m’a été faite par les conseillers jeunes de notre arrondissement. C’est un nouveau challenge, et je mesure les attentes fondées en ma personne. Je voudrai remercier le maire de Dimako et nos parents qui ont accepté de nous tenir par la main. Nous allons apprendre auprès d’eux, afin de faire de notre jeunesse, une force positive dans le chantier du développement de Dimako ». Ces premières paroles du maire jeune élue de cette localité pleine d’histoires et de symboles, indiquent à souhait, la volonté clairement affichée de suivre les orientations du chef de l’État, qui invite la jeunesse à prendre en main son destin. Et dans son message du 10 février au soir à la jeunesse, le chef de l’État confirme cette invite en ces termes : « Beaucoup d’entre vous ont intégré les différents conseils municipaux, la grande famille de l’Assemblée nationale ou du conseil régional qui vient d’être mis en place. Ce n’est que de cette façon que la jeunesse peut valablement assurer la transition inter-générationnelle ».

Une initiative qui tire son fondement de la volonté du Minjec de faire participer les jeunes à la prise de décisions dans les Ctds. Simon Adjia, chef de mission du Minjec qui a tenu une séance de réarmement moral avant la session de plein droit indique : « Ce conseil jeune a pour finalité, de promouvoir la participation citoyenne des jeunes dans le développement de nos localités. Bien plus, les jeunes doivent apprendre des aînés pour valoriser leurs compétences à mettre au service de la municipalité ». Le maire Yves Didier Tokambou Nteme, dans son adresse de circonstance, va inviter les pionniers conseillers municipaux jeunes de Dimako à la probité morale, au respect des valeurs de patriotisme, de paix, du vivre ensemble harmonieux, à s’imprégner du serment de conseiller municipal, de l’imprégnation des difficultés que rencontre le maire dans la réalisation des projets dans telle et pas telle autre localité. Avec ses 32 villages réunis autour d’un chef de 2ème degré où cohabitent près de 15.000 âmes, le sous-préfet de céans Nkoulou Mvondo, va se réjouir que Dimako soit le pionnier en la matière, va davantage inviter les autres jeunes, l’ensemble des forces vives, toutes les bonnes volontés à soutenir ces jeunes, afin qu’ils grandissent pour le bien de cette localité. Présents dans la salle des Actes, le 2ème adjoint au maire, une brochette des conseillers seniors, ainsi que les sectoriels présents à Dimako.