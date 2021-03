Lekié Sud : L’état de santé est satisfaisant

La section a tenu sa conférence de section le 2 mars 2021. Il est ressorti des travaux que le parti se porte bien dans cette circonscription.

C’est par l’organisation de sa conférence conjointe que la section Rdpc Lekié Sud a lancé son agenda politique de l’année en cours. Celle-ci s’est tenue le 2 mars 2021 dans l’enceinte de la commune d’Okola, en présence entre autres des représentants des chefs des délégations permanentes régionales et départementales du Rdpc pour le Centre et la Lekié, des conseillers régionaux du département de la Lekié et de quelques responsables des sections Rdpc de la Lekié.

Dirigée par l’honorable Gabriel Koah Songo, président de la section Rdpc Lekié Sud, par ailleurs député à l’Assemblée nationale, cette conférence conjointe a été marquée par les travaux en commission, la présentation et l’adoption des recommandations, le compte rendu parlementaire de l’honorable Gabriel Koah Songo. S’agissant notamment des recommandations, les militants ont, une nouvelle fois, exprimé « le besoin de resserrer l’encadrement de la base militante par une restructuration fonctionnelle des organes de proximité ». Ceci passe par l’éclatement des 33 sous-sections qui composent leur section. Au plan économique, les militants ont”exhorté les pouvoirs publics à doter la circonscription d’une infrastructure de base de facilitation de développement local”. Ils ont ainsi souhaité la reconstruction de la route Zamengoé – Okola – Evodoula – Monatelé.

Sur le plan social et culturel, les membres statutaires de la conférence ont invité les populations à ne pas baisser la garde au sujet des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. « L’heure est grave, le coronavirus a recommencé à frapper de plus belle, veillez à ce que dans vos villages qu’il y ait des seaux d’eau pour laver les mains. Il faut appliquer les mesures barrières au quotidien. Sensibilisez vos militants, c’est grave », a lancé l’honorable Gabriel Koah Songo, qui dans le cadre de son compte rendu parlementaire, a remis à chaque sous-section dix cartons de savon.

Dans son discours de clôture, le président de la section Rdpc Lekié Sud s’est félicité de l’état de santé satisfaisant de son unité politique qui compte à ce jour 24637 militants, contre 18936 à son élection à la tête de cette section en 2015. Toute chose qui a valu à cette unité politique les félicitations des représentants des chefs des délégations permanentes régionales et départementales du Rdpc pour le Centre et de la Lekié. Dans son message aux militants, Henri Eyebe Ayissi, chef de la délégation permanente départementale du Rdpc pour la Lekié a remercié le bureau de la section pour le «bienveillant encadrement des militants ». Il n’a pas manqué de saluer les performances réalisées par le Rdpc dans la Lekié Sud lors du double scrutin législatif et municipal du 9 février et lors des élections régionales du 6 décembre 2020, où le parti a réalisé un véritable raz de marée.