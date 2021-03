Réconfort : Les condoléances du Rdpc à Mbarga Mboa

Le secrétaire général, Jean Nkuété est allé dire toute la compassion du Parti au membre du Comité central du Rdpc, affligé par la disparition de son épouse.

«Nous sommes ensemble, en temps de bonheur comme en temps de malheur. Que le Seigneur Tout puissant vous donne la force de surmonter cette épreuve et d’endurer cette situation ». Ces paroles adressées par Jean Nkuété, et qui résument également le message laissé dans le livre de condoléances ouvert à cet effet, ont eu l’effet d’un antalgique, à en juger par la mine apaisée affichée tout de suite après par le ministre Philippe Mbarga Mboa, ce mercredi 3 mars 2021, en sa résidence de Nlongkak, en plein cœur de la ville de Yaoundé. Accompagné d’une forte délégation, le secrétaire général du Comité central était venu présenter les condoléances du Parti et réitérer celles de son Président national, Paul Biya.

Le ministre chargé de mission à la présidence de la République qui, pour la circonstance était entouré de quelques proches dont Augustin Bala, Augustin Tamba et Jean-Jacques Ekobena, s’est dit profondément touché par la visite de la délégation du Comité central, qui comprenait outre Jean Nkuété son secrétaire général, Paul Célestin Ndembiyembe, Gilbert Tsimi Evouna, Elvis Ngole Ngole, Badel Ndanga Ndinga, Jean Fabien Monkam Nitcheu, Auguste Essomba Asse, André Tagnin Tchidzem, Claude Tono Ebode et Serge Williams Fotso.

Le membre du Comité central a en outre tenu à raconter les circonstances du décès de son épouse, avant d’adresser un « grand merci à tous mes frères qui se sont mobilisés pour que ma femme soit enterrée dignement ».

Internée trois jours plus tôt pour cause d’asthme, dame Mbarga Mboa, née Madeleine Mekongo, est finalement décédée le 1er mars 2021, et a été inhumée au cimetière de Mvolye, dans le respect des rites de l’église catholique à laquelle elle appartenait.

Serge William FOTSO