Lutte anti covid : Bernard Fongang soutient les siens

300 cartons de savon ont été remis aux différentes sections de la circonscription politique des Hauts plateaux le 20 mars dernier, pour barrer la voie à la pandémie.

Prêcher par le bon exemple. Port du masque, lavage systématique des mains à l’arrivée ou désinfection à base de gel hydro alcoolique et respect de la distanciation physique. Tel est le processus qu’il fallait suivre pour avoir accès à la salle du centre multifonctionnel de Baham.

Présidée par le préfet du département des Hauts plateaux, Ousmanou Yampen qui a salué cette bonne action qui n’est pas la première du genre. La résurgence de la pandémie ne l’a donc pas laissé indifférent. Pour l’honorable Bernard Fongang, il était question de continuer ce vaste travail qui est la preuve de sa proximité avec non seulement ses camarades du Parti, mais aussi avec les populations des arrondissements du département des Hauts plateaux. C’est pourquoi en grand rassembleur tel que prôné par le Président national, Paul Biya, il a élargi son champ d’action. Pour la cause, les personnes vulnérables et le comité départemental de riposte contre le covid ont aussi eu une attention particulière. Pour lui, il est question d’être plus que jamais vigilant car cette maladie ne cesse de faire des ravages. Cette marque d’attention à l’endroit des populations des Hauts plateaux est davantage un coup de pouce qui permettra d’observer les gestes barrières recommandés par le gouvernement. « A ce jour, tous les 20 districts de santé de la région de l’Ouest sont affectés par des cas de coronavirus. Même si la situation est moins grave dans les Hauts plateaux, il faut redoubler de vigilance et appliquer strictement les mesures prescrites par le gouvernement de la République pour freiner la propagation du virus », a-t-il rappelé. Ainsi, il a insisté en sensibilisant davantage sur le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et le lavage des mains avec de l’eau coulante et du savon. Un moment de rencontre qu’il a saisi, pour exprimer sa gratitude à la hiérarchie du parti pour la marque de confiance à lui accordé en désignant « les Hauts plateaux comme questeur dans le tout premier bureau du Conseil régional de l’Ouest ». « Je m’engage de vous y représenter avec détermination et loyauté. C’est une reconnaissance infinie que je vous dois », a-t-il ajouté.

Cette cérémonie qui s’est déroulée dans la sobriété et le strict respect des mesures barrières, a également connu la présence des autorités administratives des Hauts plateaux et des chefs supérieurs de Baham et Batié.

marthe MAKOUOKAM