Prime de qualité cacao : Du rêve à la réalité

Figurant en bonne place parmi les mesures d’accompagnement du gouvernement aux producteurs en difficulté, la première étape de remise de ces primes a eu lieu le 23 mars 2020 à Biakoa, dans le Mbam et Kim.

Terre de production du cacao par excellence, c’est dans cette localité du Mbam et Kim que le ministre du Commerce a lancé la caravane destinée à récompenser tous les producteurs ayant réussi le pari de la qualité en respectant scrupuleusement les bonnes pratiques.

C’était en présence des représentants des ministères concernés, des autorités administratives, traditionnelles et des principaux responsables des organes des filières, Samuel Donatien Nengue du Fodecc, Omer Maledy du Cicc et Michael Ndoping.

Il faut dire que face à la chute drastique des prix et les autres difficultés rencontrées par la filière depuis la campagne 2016-2017, le gouvernement du Cameroun, sur instruction du chef de l’Etat, Paul Biya, a décidé de mettre le cap sur une production d’un cacao de qualité. L’objectif final étant, selon le président du Comité Prime qualité, Michael Ndoping, DG de l’Oncc, d’amener les producteurs camerounais à ne produire dorénavant que le cacao haut de gamme, Mr grade 1. Cette année et pour la campagne 2017-2018, plus de 9000 tonnes sont primées pour, près de 700 000 millions de FCFA aux producteurs. Le Mbam et Kim venant en tête avec environ 217 millions.

Pour le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, ce n’est pas un hasard si ce lancement a lieu dans cette localité qui a dès le premier jour, épousé l’exigence de qualité prise par le gouvernement, qui mise désormais sur la qualité de son produit pour garder son rang dans l’économie cacaoyère mondiale tout en se gardant de détruire dorénavant la forêt pour la création des cacaoyères et d’employer des enfants dans les exploitations. Terminant son propos, le Mincommerce a demandé à ceux qui n’ont pas été récompensés ce jour, de redoubler d‘ardeur pour figurer parmi les prochains récipiendaires. Un engagement pris par le chef de l’État face aux seigneurs de la terre.

Concrètement, le paiement va s’échelonner sur trois jours, nécessaires pour désintéresser tous les premiers heureux bénéficiaires de cet appui gouvernement qui va s’étendre à toutes les sept régions productrices du pays.

Claude MPOGUE