OFRDPC : La solidarité au centre des actions

L’Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne ménage aucun effort pour assurer le bien-être de ses membres.

Tourner le dos à la politique politicienne. Les femmes du Rdpc l’ont compris il y a longtemps. Du sommet à la base, elles s’activent pour conserver la place de choix que leur a accordé le président national, Paul Biya au sein du parti. Même s’il est vrai que l’alinéa 1 de l’article 47 du statut des textes de base du parti, leur donne déjà le droit à la « participation pleine et responsable à la poursuite des objectifs du parti », les valeureuses et dynamiques femmes s’impliquent encore plus dans tous les domaines de la vie nationale, tel que le stipule l’alinéa 2 du même article. A cet effet, la femme du Rdpc « conçoit et met en œuvre des programmes à caractère économique, social, culturel et politique ».

A ce titre, elles sont sur tous les fronts pour apporter leur contribution à l’épanouissement de tous. En leur qualité de femmes maternelles, elles restent ouvertes afin d’accorder leur attention aussi à toutes celles qui ne figurent pas dans les rangs du parti. C’est ainsi, que ce soit lors des événements heureux ou malheureux, elles se mobilisent pour apporter du soutien et du sourire à tous ceux qui en besoin. A travers des gestes de solidarité et de réconfort, elles marquent leurs empreintes. On les voit avec au premier rang, Chantal Biya, présidente d’honneur de par ses actions sociales qui ne sont plus à démontrer. Les dynamiques femmes du Bureau national conduit par Yaou Aïssatou, par leur vitalité qui suivent ses pas, sont de tous temps prêtes à réagir dès qu’elles sont interpellées. C’est d’ailleurs ce qui leur est recommandé dans l’article 97 du Règlement intérieur du « Livre jaune ». Ce qui donne à voir entre autres qu’elles sont chargées de « l’étude des problèmes relatifs à la santé physique et morale des femmes, à l’emploi, à la formation, à l’amélioration de la condition sociale des femmes, à leur participation au bien-être de la famille et de la société ». A cet effet, elles marquent toujours leur affection en restant aux côtés de leurs camarades frappées par la maladie ou un décès. Elles n’hésitent pas à accompagner toutes celles qui posent des actions pour le développement de la société. Sans oublier qu’elles contribuent aux activités génératrices de revenu à travers des formations, des dons de différentes natures. On les a encore vues se serrer les coudes pendant tout le processus de sélection des membres des conseils régionaux. Ceci des investitures aux installations, en passant par la composition des dossiers et la campagne proprement dite. Ainsi, de tels comportements s’observent aussi chez les présidentes de sections, jusqu’aux cellules.

C’est dire combien dans le Rdpc, les femmes prennent à bras le corps la mission qui leur est assignée et marchent main dans la main.

Marthe MAKOUKAM