Marthe MBAKE : L’amazone engagée

Militante du Rdpc depuis quasiment trois décennies, la déléguée aux organisations spécialisées à la section Ofrdpc du Mayo-Banyo sud, est toujours présente partout où l’intérêt du Parti est en jeu.

Son appartenance au parti politique du Président Paul Biya est pour elle un motif de fierté. Discrète mais efficace dans l’action, Martine Mbake, épouse Njowé ne pose pas des actes folkloriques, convaincue de ce que « tout ce qui est folklorique dans le fond est éphémère ». Mais, elle ne fait non plus dans du militantisme saisonnier. Car en effet, elle s’illustre dans le champ politique à échéance régulière, et donne le bon exemple à travers sa capacité d’écoute et celle d’apporter des réponses ponctuelles aux desiderata des populations, de manière individuelle ou holistique. Sa présence au sein de plusieurs associations, lui permet de déployer chaque jour son militantisme, en gagnant davantage une place dans les cœurs. Cette dame qui est connue et reconnue pour sa simplicité, sa générosité et sa disponibilité à rendre service, a déjà marqué d’une empreinte indélébile les milieux associatifs. Présidente du réseau des femmes de l’arrondissement de Bankim, présidente du Gic Banji, présidente active de la journée internationale du 8 mars, entre autres.

Martine Mbake fait partie de ceux qui pensent que l’image d’un parti politique dépend du comportement de ses militants. C’est pourquoi cette secrétaire dactylo de formation, ne ménage aucun effort pour user de modes alternatifs de règlement de conflits pour raccommoder autant faire se peut certains camarades du Parti, lorsqu’ils sont en bisbilles. Elle n’hésite donc pas à faire dans la médiation, la conciliation et l’arbitrage. Beaucoup voient d’ailleurs en cette militante hostile au tapage, un exemple de leadership féminin. Car en effet, sa tempérance, sa fermeté et sa détermination font bon ménage, au point de faire dire à certains qu’elle est plus politicienne que prévue. Dans un arrondissement où l’Undp gonfle ses muscles, cette amazone du Rdpc entend joindre davantage sa voix à celle de l’ensemble, pour dire à l’unisson non à l’opposition.

Philippe GANFEH