OCEAN : Le préfet Nouhou Bello en mission commando

C’était pour s’assurer de l’effectivité de la rentrée du 3ème trimestre et sensibiliser la communauté éducative de l’Océan sur le Covid-19.

Ce 12 Avril 2021, était consacré à la rentrée scolaire du 3ème trimestre de l’année 2020- 2021 au Cameroun. Selon le préfet Nouhou Bello, il s’agit de garantir le succès total de ce trimestre déterminant et décisif ici, avant tout la situation sanitaire. Le préfet de l’Océan s’investit à l’implémentation de la stratégie gouvernementale de riposte contre la propagation de la pandémie à coronavirus, la communauté éducative doit se mobiliser de plus en plus, pour barrer la route à ce virus mortel.

En d’autres termes, le premier grand obstacle à franchir pour une année scolaire réussie est le Covid-19 a t- il expliqué. C’est pourquoi, partout où il est passé en ce jour de rentrée du troisième trimestre 2021, il appelait les élèves à « être les premiers agents sensibilisateurs », à la maison, et dans les enceintes des établissements scolaires, au moment où certains ne disposent pas de masques pendant les pauses « La maladie fait des ravages, et elle ne doit pas rompre votre avenir », a martelé l’autorité administrative. L’application des mesures barrières reste le moyen le plus efficace pour échapper à cette maladie.

Ce message fort que le préfet Nouhou Bello a délivré en autres, au collège Paradis des Anges, au Collège Catholique Père Monti, au complexe scolaire du Centre, à l’école Sainte Marie Célestin, au lycée de Dombè, au lycée technique et à l’incontournable lycée bilingue de Kribi qui a présenté un nouveau visage un bâtiment R+1de 8 salles de classes, 4 bureaux, 2 magasins dédiés aux élèves en provenance du Nord-ouest et du Sud-ouest qui y trouvent un cadre agréable pour leurs études.

Mais au-delà, le préfet de l’Océan a appelé la communauté éducative du département de l’Océan à reprendre en main « l’éducation ». Que les enseignants soient bien appliqués en ce trimestre des examens officiels, que les parents surveillent et suivent la scolarité de leur progéniture, que les élèves soient plus studieux qu’avant. Kribi à des défis à relever cette année en matière de d’éducation. Le préfet pense que seul un travail acharné permet de réussir aux examens. Et Kribi, qui a été au-devant de la scène ces derniers mois sur les questions de mœurs, devra laver cette mauvaise image, par de bons résultats aux examens.

Dans sa suite officielle, il était accompagné du délégué départemental des Enseignements secondaires Marcel Ango, et Itondi Nanga Mondeville Sylvie délégué départemental de l’Education de Base. Les deux responsables ont ainsi eu le temps de développer à l’adresse du préfet et de leurs collaborateurs, toutes les dispositions prises, en vue de garantir une année scolaire réussie.

maurice EDJANGA