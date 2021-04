Riposte contre le Covid-19 : La lutte se déploie sur plusieurs fronts

Outre la première phase de vaccination, la lutte s’intensifie sur les places publiques et établissements scolaires, avec la sensibilisation sur le respect des mesures barrières.

La campagne de vaccination lancée le 14 avril à l’hôpital régional d’Ebolowa se poursuit, même si certains trainent encore le pas. Cette première phase de vaccination semble connaître un certain engouement. Après le personnel de santé, les fonctionnaires des forces armées et police, douane et autres travailleurs, c’est un beau monde qui se bouscule sur les deux sites de vaccination de la ville, notamment l’hôpital régional et le centre de santé intégré N° 1 d’Ebolowa, pour recevoir la première dose de vaccin synopharme. Une initiative gouvernementale saluée par les bénéficiaires d’Ebolowa. « C’est une bonne chose que nous puissions avoir le vaccin et c’est également une bonne chose que chacun dans la mesure du possible puisse être vacciné, parce que cela va contribuer à freiner cette pandémie qui ne nous fait aucun cadeau, qui est bien là et qui est bien réelle », encourage Daniel Z. Dans les services tant publics que privés, les emplois du temps sont réaménagés pour accorder une courte permission aux agents qui souhaitent aller se faire vacciner.

De l’avis d’un responsable d’entreprise de la place, les campagnes de sensibilisation et l’observance des mesures barrières sont renforcées. D’ailleurs, le délégué régional de l’Enseignement secondaire pour le Sud, intensifie la sensibilisation au sein des établissements scolaires. Micheline Serges Mbita, vient de procéder à une opération de désinfection de quelques établissements scolaire de la ville d’Ebolowa, parmi lesquels le lycée bilingue et le lycée classique et moderne. Une opération qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de riposte contre la pandémie. Son acte rentre dans la lutte acharnée contre le coronavirus, mais également l’application stricte des instructions du ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga qui a recommandé que tous les établissements scolaires soient désinfectés avant la rentrée du troisième trimestre. C’est ainsi que tous les établissements de la région du sud sont en train d’être désinfectés. Toutes les salles de classe, les blocs administratifs à l’effet de réduire la propagation du coronavirus en milieu scolaire. « En général, les enseignants et les élèves se portent bien. Tous ceux qui ont été testés positifs ont été pris en charge », a rassuré le délégué.

Oben Deschaux