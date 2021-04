Sections extérieures : La grande mobilisation malgré les restrictions

L’avis du militant

Jacqueline Chaduc, sous-section Seine Saint Denis

« Notre sommier a été validé l »

Dès réception de la circulaire du Secrétaire général du Comité central, portant opération de validation des sommiers politiques, nous avons fait une communication au sein de la sous-section pour éclairer les militantes et militants sur les attentes du Comité Central. Compte tenu de la situation sanitaire, nous ne pouvions organiser de grands rassemblements. Un comité restreint de 5 membres a été mis sur pied pour élaborer ce travail.

La sous-section Rdpc Seine-Saint-Denis est constituée de cinq cellules. Chacune d’elle était représentée. Avant de procéder au toilettage et à l’enregistrement de nouveaux militants, nous avons eu une pensée pieuse pour tous nos camarades décédés, notamment le camarade Blaise Assanga, membre du bureau de la cellule de Stains.

Nous avons procédé par la méthode du porte à porte: les consultations se faisaient par visioconférence et quelques fois en présentiel. En date du 28 mars 2021, la sous-section a tenu sa réunion de validation du sommier politique. Je voudrais rappeler ici que les cartes sont en cours d’acquisition pour certains nouveaux membres. Les résultats de ces travaux ont été transmis dans les délais au président de la section Rdpc de France Nord, David Mvondo Mvondo. Je remercie l’ensemble des militantes et militants pour leur investissement.

Sylvin Honoré Bitnkeu Ngandji, président sous-section Rdpc de la Seine et Marne

« Les militants sont fiers de leur choix politique »

À la suite de l’annonce du circulaire du Secrétaire général du Comité central, nous avons aussitôt répercuté les directives sur notre forum de travail avec les présidents de cellules et membres du bureau de la sous-section Rdpc de la Seine et Marne. Compte tenu des conditions sanitaires et des restrictions liées aux déplacements, nous avons organisé une séance de travail via zoom, afin d’expliquer plus précisément des attentes du Comité central, rendre plus efficace le travail. Nous avons dressé un état des lieux avant de lancer la mise à jour de leurs fichiers selon les consignes de la circulaire. Chaque cellule a ainsi transmis les différentes listes de ses militants et nous les avons remontées au président de section France Nord dans les délais.

Sur le terrain, force de constater que beaucoup de militants ne retrouvaient plus les cartes. Ce fût le plus gros problème rencontré. Il en résulte que la sous-section Seine et Marne compte à nos jours 8 cellules et 3 autres en cours de création. Les militants ont exprimé la fierté de leur choix politique et renouvelé leur soutien avec force et vigueur au grand camarade le président Paul Biya qui assure et rassure ses enfants.

Eric Serge Sandjo Tonga, président section Rdpc Italie

« Nous avons rendu la copie dans les délais«

Faisant suite à la circulaire du Comité central lançant les opérations de validation des sommiers politiques du Rdpc tant au niveau national que dans la diaspora, les responsables des organes de base de la section Rdpc d’Italie se sont mobilisés à travers différentes réunions virtuelles pour informer et discuter avec leurs bases en vue d’élaborer des méthodes d’approche et de travail pour assurer à la hiérarchie du parti un résultat fiable qui calque et reflète la réalité de notre base sur le répertoire de nos militants.

Au niveau du bureau de la section, des réunions d’information, d’explication, de planification et de coordination se sont tenues avec les responsables des organes de base pour s’assurer de la méthode idoine de travail, au regard des restrictions imposées par les autorités publiques du fait de la pandémie du Covid19, optimiser le temps en vue de respecter l’échéance fixée au 13 avril 2021 et surtout mettre à jour et harmoniser les répertoires de nos militants à tous les niveaux.

Au niveau de chaque cellule, les responsables ont fait le travail pour d’abord conforter les acquis réels du terrain en termes de militantisme. Les personnes ressources nous ont facilité l’accès dans des zones encore inexplorées, là où effectivement des nouvelles entités ont été mises en place pour améliorer voire agrandir la cartographie de nos zones de compétence politique en vue d’une pluralité en nombre et en qualité de nos organes de base, sous réserve d’une confirmation du Comité central.

Malgré de nombreuses difficultés liées au temps très court, la section Rdpc Italie a pu rendre la copie de son sommier politique au Comité central dans les délais requis.

Simplice Ndaago, secrétaire de la section Rdpc en Allemagne

« Les défections ont été comblées par de nouveaux militants »

Nous avons bouclé les opérations avec succès. Le confinement obligeant, nous avons eu quelques difficultés de déploiement sur le terrain. La situation, au terme desdites opérations, la section Rdpc d’Allemagne compte désormais cinq sous-sections. Il y a d’abord les trois sous-sections qui jusque-là existaient : la sous-section Berlin, qui comprend les cellules de Berlin Nord, de Berlin Mitte, de Berlin Sud, de Berlin Ouest et de Berlin Potsdam, la sous-section Hambourg et ses cinq cellules (Bremen, Billstrasse, Hambourg Centre, Braunschweig, Wartenau) et la sous-section Rhénanie Nord Westphalie qui comprend les cellules de Bonn, de Cologne, de Wuppertal, d’Essen et de Dortmund.

Nous avons deux nouvelles sous-sections après la refonte du sommier politique : la sous-section Hessen qui comprend les cellules de Frankfurt Am Main Centre et de Frankfurt Taunus, et la sous-section Bayern, qui pour l’instant, n’est animée que par une cellule ; celle de Munich. Il faut dire que suite à la concurrence politique des dernières années couplée à la crise anglophone, nous avons connus quelques défections. Mais celles-ci ont été comblées par l’arrivée de nouveaux militants engagés. Le Rdpc en Allemagne adapte sa stratégie à la nouvelle donne et est désormais très impliqué dans le travail de réseau.