L’Action 1316

Tchad

Le maréchal Idriss Déby tué

Le président tchadien serait mort hier matin, des suites de blessures subies la veille au front, non loin de la frontière libyenne.

Validation des sommiers politiques

Les sections extérieures aussi

Comme dans les 360 sections du Cameroun, tous les organes de base du Rdpc à l’étranger ont procédé à la validation de leurs sommiers politiques respectifs, en dépit des contraintes imposées par le Covid-19.

Douala

Paul Biya Decorates Cardinal Tumi

On behalf of the Head of State, PM Dion Ngute posthumously decorated the Cardinal Christian Tumi as Commander of the National Order of Valour. Moments before the requiem mass.

Sonamines

Des défis et de nombreux espoirs

Cette entreprise dont les premiers dirigeants ont été nommés et installés dans leurs fonctions en fin de semaine dernière, est appelée à jouer un rôle clé dans le développement économique du Cameroun.

Imminent Renewal of Basic Organs

Militants Show Enthusiasm

Some effervescence has been witnessed at the level of basic organs with the ongoing registration of CPDM militants, which is indicative of elections that will revamp the executive at the grassroots.