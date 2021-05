BIBEMI : Des semences améliorées offertes aux populations

Le directeur général de l’Irad, Dr Noé Woïn est venu offrir des semences de qualité à son arrondissement, afin de mieux aborder la saison agricole.

Les producteurs agricoles des céréales de l’arrondissement de Bibemi sont galvanisés dans leur élan pour la prochaine rentrée agricole. Ces derniers ont reçu des dons en semences améliorées du Dr Noé Woïn, directeur général de l’Irad et natif de cet arrondissement. Des groupements d’intérêt commun ont bénéficié des semences des céréales à haut rendement et résistantes aux maladies pour mieux aborder la prochaine saison agricole qui s’annonce imminente, avec le retour précoce des pluies. Le package est composé de 3 tonnes de semences de maïs, 3 tonnes de semences de sorgho, 3 tonnes de semences de noix de cajou et 1,2 tonne de semence de soja.

C’est donc au total plus de 10 tonnes des semences de céréales octroyées à 1 730 producteurs parmi lesquels 1 423 femmes et 307 hommes. Conscient de la rareté des semences de qualité de courte durée qui résistent aux caprices de la saison pluvieuse et en raison de la modicité des moyens des paysans en début de la saison agricole, le directeur général de l’Irad a sauvé les bourses et redonné de l’espoir pour bien entamer la saison. Ces semences distribuées gratuitement sont des variétés qui obéissent aux caprices de la pluviométrie qui dure des fois 45 jours de pluies. C’est aussi un palliatif aux récurrents problèmes d’attaque des plantes par les chenilles légionnaires d’atomes sur les maïs et le sorgho.

La faible pluviométrie et les chenilles ennemies des plantes, ont eu une influence néfaste sur les surfaces cultivables en 2020, selon les statistiques de la délégation d’arrondissement de l’agriculture de Bibemi. Sur 32000 hectares environ de superficies prévues en 2020, suite à ces bandes des chenilles, rien que 20800 hectares ont été exploitées, pour une production de 56 160 tonnes, contre une prévision de 102 000 tonnes. « C’est une lutte contre la pauvreté et la vie chère dans l’option de la politique des grandes réalisations menée par le président de la République, S.E Paul Biya. Ces semences améliorées vont à coût sûr révolutionner leurs productions en cette saison et on aura ainsi contribué à la réduction de la pauvreté », explique le donateur Dr Noé Woïn. La cérémonie de remise des dons s’est déroulée en présence de Mahamat Taher Ousman, sous-préfet de cet arrondissement qui ne tarit pas d’éloges à l’endroit du bienfaiteur et surtout, salue l’intention d’autonomiser les femmes en leur accordant une part-belle de ces dons.

Pierre ABDOU