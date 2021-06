24ème Can féminine de Handball : Place au jeu

Le coup d’envoi de la prestigieuse compétition sera donné le 8 juin prochain. Les douze pays en lice nourrissent l’ambition de remporter le trophée continental.

Le kick-off de la 24ème Coupe d’Afrique des Nations féminine de handball sera donné mardi prochain, 8 juin 2021 au palais polyvalent des Sports de Yaoundé. Le groupe B, composé du Cameroun, du Nigéria, du Kenya et de la République Démocratique du Congo ouvrira le bal avec la rencontre entre le Cameroun et le Kenya. Dans ce groupe, le Nigéria est le seul pays à avoir été couronné au niveau continental. Les Nigérianes ont, en effet, été sacrées championnes d’Afrique lors de la 9ème édition de cette compétition disputée en Egypte en 1991. Elles ont été malheureuses finalistes en 1983 et ont terminé à la troisième place, synonyme de médaille de bronze en 1981. La République démocratique du Congo a été malheureuse finaliste en 2014, et a occupé à deux reprises le troisième rang en 2012, et en 2018. Le Kenya fait figure de petit poucet du groupe. Son palmarès dans cette compétition est encore vierge.

Et que dire du Cameroun ? Les Lionnes indomptables de handball ont échoué à trois reprises en finale. C’était face au Congo en 1979, à la Côte d’Ivoire en 1987 et contre l’Angola en 2004. Elles ont remporté la médaille de bronze en 1983, 1985 et en 2016. L’objectif visé par le Cameroun pour cette Can qu’il organise est d’aller le plus loin possible, à défaut de la remporter et de succéder à l’Angola au palmarès de la prestigieuse compétition. Dans cette optique, les autorités sportives nationales n’ont lésiné sur aucun moyen. La sélection nationale féminine de handball se prépare depuis plus de deux mois avec un matériel adéquat.

Bien plus, l’encadrement technique a été renforcé par des techniciens en provenance du Brésil. Serge Christian Guebogo, entraîneur de l’équipe nationale exprime sa reconnaissance à l’égard des pouvoirs publics : « 75 jours de stage, c’est inédit. C’est la première fois que nous avons un tel temps de travail avec le matériel. Nous avons trois techniciens qui viennent du Brésil : un entraîneur, un préparateur physique et un expert en charge de tout ce qui est technologie : analyse des rencontres, segmentation de celles-ci. C’est quelque chose qui nous manquait dans le staff. L’État a bien voulu nous en doter cette fois-ci. Nous lui sommes reconnaissants. Ces techniciens sont venus avec beaucoup d’autres matériaux pour nous faciliter le travail ».

Les handballeuses camerounaises savent donc ce qui leur reste à faire : porter haut le drapeau national en remportant le trophée au soir du 18 juin.