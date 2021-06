Ainsi baptisée, l’église Notre Dame de l’immaculée conception construite par les soins de la famille Atanga Nji à Efoulan par Ebolowa, a été officiellement dédicacée en présence du représentant personnel du Président Paul Biya.

C’est une bâtisse gigantesque qui s’offre désormais aux quelques dix mille fidèles, toutes confessions religieuses confondues. Une maison où Dieu et l’Homme se rencontreront, un lieu où les Hommes s’uniront davantage à Dieu et réciproquement. « A condition que ceux-ci n’y entrent pas n’importe comment pour y faire n’importe quoi », comme a averti Mgr Philippe Alain Mbarga, évêque du diocèse d’Ebolowa et célébrant principal de cette consécration dont l’objet principal est source d’extrême joie pour l’ensemble du département de la Mvila. Le ministre, directeur du Cabinet civil de la présidence de la République, visiblement satisfait, a pris du plaisir à assister de bout en bout à la cérémonie. Une présence qui a galvanisé les organisateurs et l’ensemble des populations du département de la Mvila. Et qui démontre combien le chef de l’Etat est attentif à tout ce qui se fait dans le pays, quel que soit l’endroit où ça se passe. L’on comprend mieux que cette onction du président de la République ait mobilisé une bonne brochette de hautes éminences de l’Eglise catholique : les Seigneurs Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé et Douala, Philippe Alain Mbarga du diocèse d’Ebolowa, Christophe Zoa, évêque de Kribi, Joseph Atanga évêque de Bertoua, et un nombre incalculable de personnalités religieuses, politiques, administratives et traditonnelles.

L’œuvre de la foi de la famille Atanga Nji ainsi qualifiée devrait être source de bénédictions pour la multitude. C’est comme si Dieu le fit en son temps à Salomon, qui lui avait consacré une maison, le même Dieu est en train de dire aux populations d’Efoulan : « Qui entrera ici et me louera, m’adorera et m’invoquera, je l’exaucerai ». A eux donc de demeurer en perpétuelle communion avec ce Dieu afin que le vœu de la présidente du Conseil paroissial, Yvonne Atanga Nji se réalise. A savoir que viennent rejoindre cet édifice, un dispensaire, une école et pourquoi pas un collège, construits par l’Eglise catholique. Afin que cette ville prenne définitivement son envol et connaisse un essor sans frein. Une belle leçon de dévotion pour dire avec le pape Jean Paul II que : « Le bien que l’on fait, le ciel le rend. Le bien que l’on garde, la terre le prend. On ne donne jamais rien sans l’avoir reçu. Et tout ce qui n’est pas donné est perdu ».

William MONAYONG, de retour d’Efoulan