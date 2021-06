Philomène Waïkou épse Nkou : L’incontournable financière

Par sa témérité, sa loyauté, sa fidélité, son sens de responsabilité, son patriotisme, son abnégation, et surtout ses états de service tant au sein de l’appareil administratif du Rdpc qu’à la base, le 1er adjoint au maire de Ngambé Tikar, mérite bien cette distinction.

Au service de la trésorerie du secrétariat général du Comité central, c’est un visage qui n’échappe à personne. Ce visage généralement détendu change d’aspect et Philo change de couleurs. Surtout envers ceux-là qui veulent prendre des « raccourcis » ou se débiner face à leurs engagements financiers vis-à-vis du parti. « Cette médaille lui convient parfaitement », confirment ses collègues. Elle n’en mérite pas moins, pour avoir déjà consacré de nombreuses années de sa vie à servir le Rdpc, tant au secrétariat général du Comité central qu’à la base. En effet, la Chevalier de l’ordre du mérite camerounais est 1er adjoint au maire de Ngambe Tikar dans le département du Mbam et Kim, région du Centre. Depuis sa brillante élection en février 2020 lors du double scrutin, Philomène ne manque plus un seul week-end sans descendre chez elle au village. Bien qu’elle le faisait si souvent avant cette date. « Mais c’est comme si les sollicitations de la base se sont multipliées par X, tellement elles n’en finissent plus », avoue-t-elle.

L’assistante du chef de service du matériel est la cheville ouvrière de ce service, en terme de conservation et de gestion de cette entité. Surtout lors des grands événements qui interpellent la vie de la nation ou du parti. Débarquée au secrétariat général du Comité central en début 2008, elle a été de tous les combats dans son domaine. Bras séculier des différents présidents des sous-commissions du matériel qui se sont succédés à la tête de ces structures, la comptable de formation est d’une discrétion qui impose le respect, tant des usagers que de ses collègues. Tout comme est incomparable l’énergie qu’elle déploie lorsqu’il faut faire face aux milliers de militants qui affluent souvent lors de la composition des dossiers de candidature pour les consultations électorales nationales ou internes du Rdpc. Ancienne conseillère municipale dans cette commune, son arrivée dans l’exécutif municipal de Ngambé Tikar ne surprend par conséquent personne. Surtout pas les populations de cet arrondissement qu’elle a de tout temps servi et côtoyées.

W.M.