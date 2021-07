Entretien des routes : Le Fonds routier au chevet des communes

Pendant trois jours, cette structure a renforcé les capacités des magistrats municipaux relativement à ses procédures de financement.

Les routes du Sud ne sont pas du tout bonnes. Il faut donc améliorer l’état de ces infrastructures et les œuvres d’art. Cette préoccupation majeure tient à cœur les élus locaux du Sud. Mais, il faut de gros financements. C’est la raison pour laquelle, le Fonds routier est venu du 23 au 25 juin dernier rencontrer les exécutifs communaux des départements de la Mvila et de la Vallée du Ntem dans la région du Sud. Il a été question au cours de cette rencontre, pour Jean Claude Atangana Bikoe, administrateur du Fonds routier, de faire connaitre les modes opératoires et les interactions définies et décrites dans le guide technique. Mais également, d’attirer l’attention des participants venus des arrondissements d’Ebolowa I et II, Efoulan, Biwong-Bulu, Biwong-Bane, Mengong, Mvangan et Ngoulemakong dans le département de la Mvila, Ambam, Kyé Ossi, Ma’an et Olamze dans la Vallée-du-Ntem, sur les conséquences des insuffisances et des manquements qui découleraient de leurs inobservations.

Pour l’administrateur, il s’est agi pendant ces trois jours d’échanges, de faire en sorte que les magistrats municipaux et leurs services techniques connaissent l’existence du guide technique et s’imprègnent des objectifs de son élaboration et de son contenu.

En fait, dans l’accomplissement de ses missions, le Fonds routier interagit avec plusieurs intervenants qui opèrent au sein d’une chaine de traitement des opérations. Ce processus qui va de la programmation au paiement des prestations, comprend également le visa des contrats, l’exécution et le contrôle des travaux ou prestation, entre autres. C’est dans ce cadre que le Fonds routier a mis sur pied un guide technique à l’usage des intervenants, pour clarifier les rôles et responsabilités de ces différentes parties prenantes, afin d’améliorer la compréhension des procédures en ce qui concerne les marchés soumis au financement du Fonds routier.

Pour le Fonds routier, le programme d’entretien routier des routes communales pour l’exercice 2021, porte sur une enveloppe de 12,5 milliards, couvrant un linéaire de 2 123,9 kilomètres de routes et de 427 mètres linéaires d’ouvrages d’art, répartis entre 136 communes. Dans cette veine, les huit arrondissements de la Mvila s’en tirent avec un montant total de plus de 1,485 milliards de FCfa au cours des exercices 2019, 2020 et 2021. Et La Vallée-du-Ntem avec quatre arrondissements, va recevoir une enveloppe globale de 860 340 382 FCfa, pour l’exercice 2019.

Obeng déchaux