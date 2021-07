CAN 2021 : La mairie recycle des moto-taxi

Le maire de la ville leur offre gratuitement 200 permis de conduire catégorie B et des formations en continu jusqu’en fin 2021, ; pour réduire l’incivisme.

La cérémonie de lancement de cette colectivité a eu lieu récemment, présidée par le préfet du département de la Bénoué, Oumarou Haman Wabi, en présence du bon samaritain ; le maire de la ville et de la directrice de l’auto-école Cforma, Mme Aïssatou Epse Aboubakar, chargée de la mise en œuvre de cette formation. Ils sont des centaines de milliers exploitant des engins à deux roues sans permis de conduire dans la ville de Garoua, sans aucune formation à la base. La pré-sélection des 200 conducteurs devront bénéficier d’une formation d’un mois a été effectué ces derniers et subiront le test. La formation, supportée totalement par les fonds propres de la communauté urbaine de Garoua, est mise en œuvre par l’auto-école Cforma qui se charge de la formation jusqu’en fin d’année. Les modules prioritaires de la formation sont les signalisations routières, la signalisation manuelle, la circulation routière, les accidents de circulation et l’incivisme. « Nous les prenons par vagues de 200 moto taximen pour un mois et ce jusqu’en décembre. La formation se déroule et deux fois par semaine, tous les lundis et mardis. Leur recyclage sera accéléré et surtout, ils sont réorientés sur le grand événement que Garoua va accueillir, la Can 2021 », explique Aïssatou épouse Aboubakar, directrice de l’auto-école Cforma.

« La Can 2021 est imminente et j’ai résolu de mettre les conducteurs des motos taxi au pas. C’est un secteur très névralgique dans la ville de Garoua, du moment où ce moyen de transport urbain est en vogue. Il faut les recycler pour un très bon accueil à nos étrangers », a déclaré le maire de la ville de Garoua Dr Ousmaïla Mohamadou, en lançant ce projet sur fonds propres de la Communauté urbaine de Garoua. La satisfaction est grande pour les 200 premiers sélectionnés qui vont suivre la formation pendant un mois. Une fin de formation qui sera sanctionnée par le permis de conduire dont les charges sont supportées par la communauté urbaine de Garoua. C’est une grande première dans l’histoire de la ville de Garoua. Les bénéficiaires ont offert un tour de ville en l’honneur du maire de la ville, pour exprimer leur entière gratitude à l’endroit de celui-ci.

Pierre ABDOU