Parlement des enfants :Non aux violences !

C’est le plaidoyer fait par les parlementaires juniors au cours de la 22ème session qui s’est tenue le 26 juin 2021, autour du thème « Lutte contre les violences juvéniles : les enfants se mobilisent ».

Alaider contre la violence à l’égard des enfants, en particulier des filles. Tel a été le principal message transmis par les 180 enfants parlementaires qui ont pris part à la 22ème session du Parlement des enfants à l’Assemblée nationale samedi dernier. La session qui s’est tenue dans le prolongement des activités de la Journée de l’enfant africain, intervient à un moment où le pays est pris d’assaut par les actes de violence exercés sur les enfants et notamment la violence sociale croissante exposée sur les réseaux sociaux. Aussi, le très honorable Cavaye Yeguie Djibril, président de l’Assemblée nationale, qui a présidé ladite session, a appelé tous les départements gouvernementaux impliqués dans des activités sociales à s’engager fortement dans la lutte contre la violence faites aux jeunes au quotidien.

Saisissant cette opportunité et du thème retenu pour la circonstance, les députés juniors ont interrogé les membres du gouvernement sur les actions posées par les autorités pour mettre fin aux violences dont ils sont victimes. Sur cette question, les membres du gouvernement ont été très ouverts pour répondre aux questions posées par l’organe parlementaire. Aussi, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene, a-t-elle convenu qu’il est plus que jamais important de former une coalition forte pour combattre la violence contre les enfants au Cameroun. Marie Thérèse Abena Ondoa, la ministre de la Promotion de la femme et de la famille quant à elle, a déclaré que son département ministériel sensibilise les parents et la communauté éducative, afin d’éduquer les enfants à un niveau précoce sur les dangers de la violence. Elle a ajouté qu’ils appellent toutes les jeunes filles à dénoncer ce phénomène et à s’exprimer contre toute forme de violence à leur encontre. Interrogé sur la baisse du taux d’éducation des enfants dans les groupes minoritaires des régions du Nord tels que les Mbororo, le ministre de l’Education de base a déclaré qu’il mettait en œuvre des programmes éducatifs pour sensibiliser à l’importance de l’éducation dans ces communautés. Asheri Kilo, s’exprimant au nom du ministre, a également déclaré qu’il s’associait à des Ong pour mieux promouvoir l’éducation dans ces régions.

A la fin de la 22ème session du Parlement des enfants, des recommandations fortes ont été faites pour l’utilisation des médias sociaux en toute responsabilité. Le Parlement des enfants s’est également engagé à promouvoir les droits de l’enfant, tant dans le milieu scolaire que dans les activités extra-scolaires, et à devenir des artisans de la paix dans leurs communautés respectives.

Murielle ZANG