RDPC : Un parti d’amour et de raison

Ils sont nombreux qui ont quitté les rangs et qui ont vite fait de retrouver le bon chemin.

Tel l’enfant prodigue dans l’évangile de Luc, chapitre 15, ils sont nombreux à avoir compris la place qu’occupe le Rdpc non seulement sur la sphère politique, mais également dans la vie sociale et surtout les valeurs que ce parti incarne. C’est dans cette logique que ces militants qui à un moment ont quitté les rangs du parti, ont retrouvé la raison. Convaincus que seul le Rdpc garantit le développement, prône le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les populations.

Comme dans la devise du parti « Unité-Progrès-Démocratie », l’exigence autour de l’union des idéaux, ces militants ont compris la nécessité de fédérer les énergies positives pour atteindre l’objectif de construire un Cameroun stable, conduire les politiques de développement durables et bénéfiques à tous les Camerounais. Dans sa logique d‘accompagnement des actions du gouvernement vers l’émergence du Cameroun, cela galvanise encore davantage ces militants qui avaient une fois douté du parti qui est un catalyseur de développement. Sans oublier son implication auprès des pouvoirs publics, dans la recherche des solutions aux crises qui menacent certaines régions et qui ont un impact sur le Cameroun. Ce retour à la maison permettra au parti de ratisser large et de gagner davantage du terrain et une intégration totale lors du renouvellement des berceaux des organes de base.

C’est dire qu’en bon père de famille, le Rdpc ne rejette personne. Il y a de la place pour tous et pour chacun, dans le grand parti qu’est le Rassemblement démocratique du peuple Camerounais.

Marthe MAKOUOKAM