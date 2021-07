Bureaux des organes de base du Rdpc : Silence, on renouvelle

L’opération qui va porter de nouveaux responsables à la tête des 360 sections du Cameroun et des 17 de l’étranger, va se dérouler du 7 août au 30 septembre 2021.

Le secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété présidera mardi 3 août prochain, la réunion de lancement de l’opération de renouvellement des bureaux des organes de base du Parti. Y prendront part, dans le strict respect des mesures barrières (comme d’ailleurs durant tout le processus électoral), outre les membres de son secrétariat, les responsables des différentes structures créées pour superviser, coordonner et encadrer l’opération, aussi bien dans les 360 sections du Cameroun que dans les 17 de l’étranger.

On se souvient qu’après la circulaire du Président national, Paul Biya du 8 juillet 2021, le secrétaire général du Comité central avait signé, le 27 juillet dernier une série de notes portant respectivement désignation des membres de la Commission centrale de supervision ; des membres du Secrétariat technique ; des présidents des commissions de renouvellement à l’étranger ; et des responsables dans les autres structures électorales du Parti. A savoir : les 10 commissions régionales de coordination, les 58 commissions départementales de contrôle, et les 360 commissions électorales de section et les commissions locales de renouvellement, chargées de l’opération au sein des comités de base et des cellules.

Dès le 7 août donc, interviendront la mise en place et l’organisation des différentes commissions de renouvellement. Celles-ci seront suivies du renouvellement des bureaux des cellules du 17 au 31 août ; de celui des comités de base du 2 au 15 septembre ; et le renouvellement des bureaux des sous sections et des sections entre le 17 et le 25 septembre. L’activité se clôture entre le 26 et le 30 septembre, avec la finalisation de l’opération et la transmission des listes des bureaux élus et des rapports à la commission centrale de supervision. Pour ce qui est de l’étranger, « le calendrier détaillé des opérations électorales est arrêté dans chaque section par la commission compétente », selon la note du SG.

Quant aux modalités de cette élection qui se déroulera sur la base d’un scrutin de liste à un tour, de nombreuses conditions sont requises, telles que : être membre du Rdpc ou de l’une de ses organisations spécialisées ; être inscrit sur une liste électorale issue des opérations de validation du sommier politique de mars-avril 2021 ; et « ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire supérieure au blâme », comme le précise la note d’application du secrétaire général.

Les postulants devront aussi se plier aux conditions aussi bien communes que celles supplémentaires et spécifiques aux candidats aux fonctions de présidente et de président de section Rdpc. Tout comme la constitution d’une liste devrait obéir aux impératifs de partage ; du renforcement de l’intégration nationale ; de la représentativité et de l’équilibre sociologique ; la prise en compte des femmes, des jeunes, des minorités et des personnes frappées de handicap ; le rejet de toute forme de trafic d’influence et de corruption ; la capacité à soutenir le fonctionnement du parti localement. Et cette condition est d’ailleurs tout de suite mise à l’épreuve, avec notamment l’exigence du paiement d’une caution non remboursable qui va de 100 000 francs pour le bureau de la section Rdpc à 1000 francs pour le bureau de la cellule.

Serge Williams FOTSO