Donner un nouveau souffle

Tel est l’objectif majeur que vise l’opération qui consiste à choisir des responsables locaux pleinement conscients des enjeux et des engagements présents et futurs du Rdpc.

La circulaire du Président national du Rdpc, signée le 8 juillet 2021, qui énonce les modalités y relatives, est claire sur ce que la hiérarchie du parti attend des candidats militants aux différents postes de responsabilité. Car l’animation du parti et l’encadrement des militants à la base nécessitent, outre un militantisme aguerri, mais aussi des responsables ayant une grande ouverture d’esprit, portés par la passion de faire relever au Rdpc, les défis que lui confère sa qualité de parti leader. Des militants qui contribuent à soutenir la dynamique en cours, son ajustement et son adaptation aux réalités de l’heure tant au Cameroun que dans le monde.

Pour ce faire, en plus d’être convaincus et convaincants, les qualités de loyauté, de fidélité, de discipline, d’humilité et de compétence sont requises. En outre, les candidats doivent être expérimentés sur la vie du parti, agir avec dévouement afin d’assurer le triomphe du Rdpc dans toutes les batailles politiques qui l’interpellent. Malgré les adversités et les obstacles auxquels le Rdpc fait face, il est résolument engagé dans l’atteinte des objectifs qui sauront lui imprimer l’élan qualitatif nécessaire à son fonctionnement et à l’épanouissement de ses militantes et militants.

Les prochaines élections des bureaux du Rdpc, ont pour but de redynamiser le parti à la base, de manière à ce qu’il soit toujours prêt à relever les défis présents et futurs. Il faut rappeler que cette opération qui intervient au lendemain de celle de validation des sommiers politiques, va ainsi permettre de doter le parti de responsables jouissant d’une légitimité renouvelée et faisant montre de plus grande efficacité. Toutefois, dans la note portant application de la circulaire du Président national, le secrétaire général du Comité central réitère que l’opération doit se dérouler dans la paix, l’ordre, la discipline, la transparence et l’objectivité. Pendant plus d’un mois, le renouvellement des bureaux des organes de base dans les 377 sections au Cameroun et à l’étranger, va battre son plein, avec pour unique ambition d’assurer le triomphe des nobles causes du Rdpc.

Muriel ZANG