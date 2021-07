L’Action 1330( EDITION SPECIALE)

Dans notre édition du mercredi 28 juillet 2021, découvrez :

– les commissions régionales de coordination ;

-les commissions départementales de contrôle ;

– les commissions électorales de section ; et

– les commissions locales de renouvellement.

RENOUVELLEMENT DES BUREAUX DES ORGANES DE BASES DU RDPC

L’opération démarre le 07 Août prochain

Celle-ci va s’achever le 30 septembre avec la transmission à la Commission centrale de supervision, des listes des bureaux élus dans les 360 sections du Cameroun et les 17 de l’étranger.

Lire :

La circulaire du Président national, S.E. Paul Biya

La note d’application du Secrétaire général, Jean Nkuété

Elections to Renew CPDM Local Executives

From August to September

Additional modalities on the exercise are contained in the SG’s note.