LAction 1331

Elections au Rdpc

La sous-commission de l’Intendance se réunit

Celle-ci tient sa première réunion le 4 août 2021 au siège du Parti, sous la houlette de son président, Gilbert Tsimi Evouna.

Renewal of Executives

SG’s Note Completes Modalities

The note signed in application of the President’s Circular on the renewal of executives of basic organs specifies modalities of the operation at home and abroad.

BUREAUX DES ORGANES DE BASE DU RDPC

Silence on Renouvelle

Avec la désignation des responsables devant encadrer les opérations aussi bien au siège du Parti, que sur le terrain le dispositif est désormais au grand complet.

Le secrétaire général préside la réunion de lancement officiel le 3 août prochain au siège du Parti.

Produits de grande consommation

Les voies de la maitrise des prix

Le gouvernement et les opérateurs économiques semblent tous d’avis qu’il faut éviter la spéculation et la hausse illicite des prix pour préserver le climat social, seul propice aux affaires.

National Assembly

SG Installs Newly Appointed Personnel

Gaston Komba urged the appointees to merit the confidence of the Speaker of the National Assembly by being professional and devoted.