Terrains de jeux et enjeux de terrain

Le timing est parfait; le tempo idéal : à partir du 7 août et jusqu’au 30 septembre, le RDPC procède au renouvellement des bureaux de ses organes de base. De la cellule à la section en passant par les comités de base et les sous-sections, les militants vont élire à la base de nouveaux responsables reconnus pour leur « grande ouverture d’esprit » et « portés par la passion de faire relever au RDPC les défis actuels que lui impose son rang continuellement consolidé de Parti leader au pouvoir et de soutenir efficacement la dynamique en cours de son renforcement, son amélioration, son ajustement et son adaptation aux réalités du Cameroun et du monde en mutation.» Pendant deux mois, le Parti sera en pleine effervescence démocratique et populaire, démontrant ainsi sa vitalité et son efficacité sur le terrain à tous les oiseaux de mauvais augure.

Le timing est parfait ; le tempo idéal : six ans après la dernière opération du genre et alors que le calendrier électoral ne prévoit aucune échéance avant 2023, le RDPC veut faire sa mue dans la foulée de la validation du sommier de ses organes de base. Que ceux qui ont l’habitude de faire la moue sur ce mode de fonctionnement continuent. Seuls les résultats comptent. En décidant d’organiser maintenant ces opérations de renouvellement, dans un calendrier qui ne doit rien au hasard, le RDPC envoie également un message explicite et clair à ceux de ses adversaires qui ont fait des réseaux sociaux et des manifestations de rue leur terrain de prédilection. Il y a quelques semaines des activistes et des illuminés, pour ne pas dire des terroristes, ont entrepris de troubler et de perturber le « court séjour privé » du couple présidentiel à Genève en Suisse. Dans leurs rêveries solitaires et leurs soliloques, ces promeneurs ont promis, pas moins, de « capturer » le Président de la République! Simples rodomontades et effets de manches inoffensifs! Le séjour du couple présidentiel se poursuit malgré tout ce bruit dans les réseaux sociaux. Quant aux Partis et aux responsables politiques qui soutiennent ces groupuscules, en action, en pensée ou par omission, faut-il encore leur rappeler que le seul et unique terrain de jeu en politique, c’est le…terrain; celui que l’on laboure au quotidien, sous le soleil et sous la pluie. Les fruits récoltés n’en sont que plus savoureux.

L’exercice auquel va se livrer le RDPC à partir du 7 août s’inscrit dans cette logique et cette conception, synonymes de noblesse et de dignité, de la politique. L’opération n’est pas sans risque pour la cohésion et l’unité au sein du Parti car le choc des ambitions et le poids des intérêts peuvent produire des étincelles; la dynamique démocratique peut dynamiter l’édifice. La voie est parsemée d’obstacles et d’embûches mais c’est un risque qu’il convient cependant d’assumer car en dehors de celle-là, il n’y a point de salut. Le RDPC assume donc ce risque, occupe le terrain et laisse ceux qui vont battre le pavé hors du pays continuer à amuser la galerie.

Les agriculteurs le savent: la terre ne ment pas. En politique, le terrain ne ment pas non plus.