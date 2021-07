Renouvellement : La diaspora s’organise

Depuis la publication de la circulaire du Président national du 8 juillet 2021 et de la note explicative du Sg, c’est la grande mobilisation dans les organes de base de l’extérieur.

Plus l’on se rapproche du début du renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc, plus l’on perçoit une montée de l’effervescence dans les sections, sous-sections et cellules du parti installé hors du territoire national. En effet, depuis que les modalités de cette opération ont été précisées aussi bien par le Président national que par le secrétaire général du Comité central, c’est de nouveau la grande mobilisation au sein de la diaspora camerounaise.

Malgré le contexte marqué à la fois par la résurgence du Covid-19 et les vacances annuelles à travers le monde, les bureaux en place dans les organes de base de l’étranger font feu de tout bois pour sensibiliser les compatriotes et militants du Rdpc de leurs ressorts respectifs. Il est question, comme l’a instruit Paul Biya, de désigner à la tête desdits organes, des responsables qui, « (…) pleinement conscients des engagements présents du Rdpc et de ses projections dans le futur, sauront lui imprimer l’élan qualitatif nécessaire à son fonctionnement optimal et à l’atteinte de ses objectifs dans les prochaines années ».

Pour cela, le premier défi que le parti compte relever à l’étranger est la participation effective et massive de ses militants, au regard de l’environnement général dans lequel le choix de ses responsables à la base pourrait se dérouler. En France, en même temps que certaines ambitions semblent s’afficher pour le contrôle des sections France Nord et France Sud, les sous-sections restent au contact des militants pour que ceux-ci s’impliquent lorsque viendra le moment de choisir leurs représentants dans les différents bureaux des organes issus de la récente actualisation du sommier politique.

En Italie, l’heure est également à la sensibilisation des masses : l’on explique la lettre et l’esprit de la circulaire présidentielle du 22 juillet 2021, en même temps que des initiatives sont en cours pour la constitution des bureaux consensuels. Des dispositions pratiques sont déjà en train d’être prises pour les opérations de vote : les autorisations administratives, le choix des bureaux de vote, les modalités de déplacement des militants, etc.

En Allemagne, en Suisse, en Grande Bretagne, au Canada et aux États-Unis d’Amérique pour ne citer que a diaspora militante de l’accident, des dispositions préparatoires sont également en train d’être prises, pour que le travail des commissions soit facilité le moment venu.

Longin AVOMO