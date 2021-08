Bertoua 1er : Ville la plus propre de l’Est

Le verdict est tombé le 10 août dernier, au terme d’un travail acharné d’un jury qualifié et intransigeant sur les critères de sélection.

Il aura fallu au jury présidé par le gouverneur, représenté par Théophile Nguia Bruna, secrétaire général de ses services, toute cette matinée pour trancher objectivement. Et des quatre communes en compétition retenues dans chaque département, c’est Bertoua 1er qui a fait l’unanimité du jury, et qui décroche ainsi le rang de 1er dans la région de l’Est. « Je suis honoré de cette distinction et c’est par surprise que je l’ai appris. Je dois avouer que beaucoup de communes auraient mérité cette distinction. Pour le travail, c’est le fruit d’une équipe que je conduis. Je dois d’ailleurs cette place grâce à l’ensemble de mes collaborateurs à qui je dis merci pour l’accompagnement et les sacrifices. Ensuite à l’organe délibérant de notre conseil pour les orientations et surtout le soutien de tous. Ceux qui m’ont critiqué en premier parce qu’ils m’ont permis d’améliorer le travail. Et aux autorités et les sectoriels pour leur accompagnement jamais démenti ». Me Bembell D’Ipack Olivier Cromwell, maire de Bertoua 1er fidèle à sa logique, laisse entendre combien il est urgent de fédérer toutes les énergies pour atteindre des résultats comme celui de cette première place sur les 33 collectivités territoriales décentralisées que compte la région du soleil levant.

Le secrétaire général des services régionaux, représentant du gouverneur qui présidait les travaux, n’a pas manqué de traduire sa satisfaction. Pour lui : « Les actions sont visibles sur le terrain. Et les évaluateurs à partir du choix consensuel démontrent la pertinence de leur vote, et ceci en adéquation avec la satisfaction des bénéficiaires ».

Cette distinction est une couronne qui honore la commune de Bertoua 1er, avec en tête son chef de l’exécutif municipal, mais aussi toute l’équipe qui l’accompagne. Ainsi donc, les actions de Me Bembell D’Ipack Oliver Cromwell parlent pour lui-même et sa cellule de communication qui sait faire la part des choses en évitant la passion.

Martin Crépin Ntsana Mekok, à Bertoua