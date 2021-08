Jeux paralympiques : Les athlètes camerounais en stage d’acclimatation

La Cameroon team sejourne depuis quelques jours au Japon pour peaufiner sa préparation en vue du rendez-vous nippon.

Les trois athlètes camerounais, qualifiés pour défendre les couleurs nationales aux 16eme Jeux paralympiques, sont au Japon depuis le début de la semaine en cours. Ils ont quitté le Cameroun samedi dernier, 7 août 2021, pour un stage d’acclimatation dans la ville de Tomakomaï préparatoire aux jeux qui vont se dérouler du 24 août au 5 septembre 2021, en terre nipponne. Composée de Mariette Lebog, Guillaume Atangana et de Mimozette Nghamsi, la Cameroon team compétira dans cinq disciplines sportives. Mariette Lebog défendra les couleurs nationales aux 100 et 200 m dames, Guillaume Atangana fera autant aux 100 et 400 m messieurs messieurs tandis que Mimozette Nghamsi sera engagée au powerliting.

Avant d’embarquer pour le Japon, la Cameroon team, conduite par Jean Jacques Ndoudoumou, président du Comité paralympique du Cameroun, a été reçue par Joseph Dion Ngute, Premier ministre, chef du gouvernement, pour la traditionnelle cérémonie d’au revoir le 3 août dernier. Jean Jacques Ndoudoumou a saisi l’occasion pour remercier le gouvernement au sujet des efforts déployés pour permettre à la délégation camerounaise de participer à cette compétition d’envergure planétaire.

De son côté, Joseph Dion Ngute a fait savoir aux athlètes et à leurs encadreurs techniques que le président de la République a donné les instructions dans le but de permettre une excellente participation de la Cameroon team, « traduisant par cela l’égalité de tous les sports et de leurs pratiquants ». En souhaitant bonne chance aux trois athlètes, le chef du gouvernement leur a transmis les attentes de tous les Camerounais, à savoir faire mieux que participer en remportant les médailles.

St Joseph MENYENE