Campagne cacaoyère 2021-2022 : La transformation locale en prime

Le gouvernement entend s’y appuyer pour construire une industrie forte.

Ville cosmopolite par excellence, cette cité bucolique s’est parée de ses plus beaux atours pour accueillir la grand’messe annuelle du cacao, présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, en présence du Minader Gabriel Mbairobe et des autorités administratives conduites par le gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine. Les chefs traditionnels, les élites, les producteurs et les populations sont sortis en masse pour accueillir les ministres du Commerce et de l’Agriculture, ainsi que tous les responsables des organes et partenaires de la filière.

Dans son mot de bienvenue, le maire, Dieudonné Kemeni a vivement exprimé la joie des populations locales d’accueillir cet événement qui met en vitrine ce dynamique arrondissement du département du Nkam, réputé pour la qualité de son cacao. Une production dont l’appui du Guichet producteurs du Fodecc et le désenclavement des pistes agricoles viendront améliorer le rendement. Des perspectives heureuses confirmées par le vice-président du Cicc.

La présentation du bilan de la campagne écoulée par le directeur général de l’Oncc, Michael Ndoping, révèle une amélioration du volume de production et celle de la qualité du cacao, grâce à l’option gouvernementale visant à mettre un accent sur la production d’un cacao haut de gamme, nettement plus rémunérateur.

Une option confirmée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, dans son allocution. Tout en relevant les problèmes qui minent la filière au rang desquels, le vieillissement du verger et des producteurs, la faible structuration des producteurs, de même que l’insuffisance des financements et des terres, le ministre a promis un soutien constant de son département ministériel à la filière.

Dans son discours d’ouverture de la campagne, le ministre Mbarga Atangana a tenu à rendre un vibrant hommage à Emmanuel Neossi, le promoteur de Neo Industry qu’il a présenté comme un exemple à suivre. Lui qui, en écho à la nouvelle orientation de l’économie nationale adossée sur la valorisation des produits locaux et l’import substitution, a permis à Kekem de devenir un véritable pôle de développement. Un complexe agro industriel moderne inauguré le 26 avril 2019 par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute.

Le Mincommerce est ensuite revenu comme il est de tradition, sur les annonces de cette nouvelle campagne basée sur la transformation locale et l’exportation du cacao de qualité. Cette année, les mesures prises par les pouvoirs publics dans le but d’assurer des revenus décents aux producteurs sont reconduites. Il s’agit notamment de la réduction de la redevance à l’exportation, le paiement de la prime qualité pour les années 2018-2019 et 2019-2020, la construction de nouveaux centres d’excellence de traitement post récolte et le déploiement du Guichet producteurs. De belles initiatives qui devraient permettre aux producteurs camerounais de demeurer parmi les producteurs de cacao les mieux rémunérés au monde. Ceci grâce à une politique de prix prescrite par le chef de l’Etat, Paul Biya et savamment menée par le gouvernement. La cérémonie haut en couleurs s’est achevée par la remise des attributs aux ministres Mbarga Atangana et Mbairobe, de même qu’a Emmanuel Neossi, pour toute son œuvre et sa sollicitude envers sa communauté.

Claude MPOGUE à KEKEM