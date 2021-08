Lutte contre Boko Haram : Le Cameroun redéfinit sa stratégie de guerre

Le haut commandement en a décidé ainsi, après les récentes attaques meurtrières de la secte terroriste contre les troupes camerounaises.

Suite à deux attaques du groupe terroriste Boko Haram qui ont causé la mort d’une quinzaine de militaires camerounais les 24 et 26 juillet 2021 dans la région de l’Extrême-nord, Joseph Beti Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense (Mindef) a été dépêché dans la zone par le chef de l’État, chef des forces armées, son excellence Paul Biya. Cette descente sur le terrain de deux jours avait pour but de rassurer les populations et de remobiliser les troupes déployées dans cette région, au moment où Boko Haram recommence à semer la peur, la désolation et la mort dans la zone.

Outre la visite de réconfort du Mindef aux militaires blessés, cette descente sur terrain a aussi été marquée par la séance de travail consacrée à l’évaluation de la situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-nord qui a regroupé les responsables de la 4ème région militaire interarmées et ceux chargés de la sécurité dans cette région. A l’analyse de la situation, ils ont conclu que la guerre contre Boko Haram est entrée dans une nouvelle phase depuis plusieurs mois, marquée par des incursions à répétition du groupe terroriste dans nombre d’arrondissements de l’Extrême-nord. Pour ce faire, les forces de défense camerounaises doivent redéfinir une nouvelle stratégie de guerre pour contrecarrer les terroristes. “Boko Haram prend, d’après les analyses que nous avons faites, un nouveau visage et nous avons examiné les aspects de ce visage, et nous sommes en mesure de dire, sans entrer dans les détails, que la guerre contre Boko Haram prend une nouvelle tournure”, a souligné Joseph Beti Assomo, au sortir de la séance de travail.

Sans décliner la stratégie de riposte des forces de défense et de sécurité, le Mindef a donné rendez-vous à tout le monde sur le terrain de guerre. « Ce qui s’est passé ces derniers jours ne restera pas sans conséquence, sans réaction appropriée de l’armée camerounaise. Je préfère vous donner rendez-vous sur le terrain dans un avenir très proche. Les responsables opérationnels de terrain depuis la 4ème région militaire interarmées ont convenu de nouveaux engagements stratégiques et opérationnels, qui seront déclinés en actions concrètes sur le terrain ». Comme pour signifier que la riposte sera à la hauteur des affronts enregistrés dans le camp camerounais.

Joseph MENYENE