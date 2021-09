NANGA EBOKO : La vitesse de croisière

En attendant l’élection des bureaux le samedi 25 septembre prochain, c’est la grande effervescence dans cette section pilote, qui entend rendre une copie propre au terme de l’opération.

Dans la section Haute Sanaga Nord à Nanga Eboko comme dans tout le département, le Rdpc est une véritable religion. Ici, quasiment tout le monde appartient au Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Rdpc), dont la Présidente d’honneur, Chantal Biya, est issue. Ici où le vote en faveur de son illustre époux, Paul Biya bat à chaque fois, tous les records. Après un démarrage assez raisonnable, le renouvellement des bureaux des organes de base y a pris une autre tournure avec l’élection des bureaux des sous-sections et surtout celle de la section, programmée le 25 septembre prochain.

Sur le terrain, la compétition politique bat son plein et jusqu’ici, tout se déroule globalement bien, les deux candidats et leurs équipes s’efforçant à respecter les dispositions de la Circulaire du Président national, Paul Biya et la note d’application du Secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété. Le processus a cependant amorcé sa vitesse de croisière avec le grand meeting organisé le dimanche 19 septembre à Ouassa Bamvele, par le candidat à la présidence de la section, Ferdinand Ndjock Bekono et son équipe, déterminés à renverser le président sortant Romain Rolland Eto, candidat à sa propre succession.

Tout est mis en œuvre pour rallier le plus de soutien possible et convaincre les derniers indécis à voter le très ambitieux programme du candidat Ndjock Bekono, qui entend renforcer l’encadrement et la formation politique des militantes et militants si sa liste est plébiscitée au terme de cette opération où la démocratie interne est une réalité. Le candidat entend également renforcer l’autonomisation des militants à travers le lancement des projets générateurs de revenus pour un meilleur épanouissement socio-économique.

Après ce grand meeting du 19 septembre, le programme prévoit des descentes de la caravane du candidat dans les 23 circonscriptions politiques de la section, notamment à Ndjombe, Biboa, Dea, Meyosso, Okassang, Ndjassi, Bissaga, Zengoaga, Mengoa, Emtse, pour davantage convaincre la base à faire confiance à Ferdinand Ndjock Bekoko, qui veut mettre le militant de base au centre de son action. C’est la même effervescence dans le camp d’en face. Ce qui préfigure un finish très serré et que l’on espère fairplay.

Claude MPOGUE