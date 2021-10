Après le renouvellement : La nécessaire réconciliation

Il est attendu des militantes et des militants, qu’ils œuvrent tous à panser les éventuelles blessures nées de cette élection interne, qui doit conforter le leadership du Rdpc plutôt que de l’affaiblir.

Vivement attendu par tout le peuple de militants et sympathisants du Rdpc, le renouvellement des bureaux des organes de base du Parti a rendu son verdict, après des joutes électorales très animées dans certaines sections, signes de sa vitalité et de l’engagement politique de ses militantes et militants. En attendant que les résultats soient officiellement entérinés par la hiérarchie, le Rdpc peut d’ores et déjà se satisfaire dans l’ensemble du déroulement des opérations sur le terrain, aussi bien dans le pays qu’à l’étranger, où le Parti du Président compte 17 dynamiques sections.

Les militants ont en effet tranché et les organes de base, tous niveaux confondus, sont dotés de nouveaux responsables déterminés à maintenir haut le flambeau du Parti pour les cinq prochaines années. Il est également important de féliciter ces femmes et ces hommes qui ont été réélus en toute transparence. Preuve qu’il ne s’agissait pas d’un référendum contre les anciens responsables, mais plutôt d’un processus où la démocratie devait prévaloir pour que seuls les candidats les plus représentatifs soient élus.

Toutefois et comme dans chaque élection ainsi disputée, quelques remous et échauffourées ont émaillé le processus dans certaines sections où le comportement de certains camarades était tout simplement aux antipodes de la discipline du Parti et des prescriptions du Président national, Paul Biya, contenues dans sa circulaire relative à cette opération. Même si le nombre de ces cas est minime et ne remet pas en cause la légitimité et le bon déroulement du processus, il est urgent de ramener la paix et la concorde dans ces sections qui doivent retrouver leur sérénité d’antan, car c’est le Rdpc seul qui doit sortir vainqueur de cette élection.

Le Parti n’est jamais aussi fort et redoutable que lorsqu’il est uni et en rangs serrés. C’est en effet dans cette posture qu’il a toujours su apporter à son Président national, tout le soutien dont il a besoin au quotidien pour relever les nombreux défis auxquels il fait face. C’est également cette union sacrée qui permet au Rdpc au fil des élections, de conforter sa position de leader incontesté. C’est l’occasion de féliciter d’ores et déjà ces présidentes et présidents qui ont tendu la main à leurs challengers pour qu’ils continuent de travailler ensemble afin que seul le Rdpc triomphe. Les responsables en charge de l’encadrement de l’opération et l’élite politique doivent également s’y investir pour que le Rdpc qui est souvent seul contre tous, panse ses plaies pour mieux affronter les défis futurs.

Claude MPOGUE