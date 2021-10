Renouvellement : La percée fulgurante des jeunes

Bon nombre d’entre eux occupent au moins un poste de responsabilité au sein d’un organe de base du Rdpc.

Jean Raoul Nkoudou Bengono, ancien président de la section Ojrdpc Mefou et Afamba centre a été élu lors de la récente opération de renouvellement des bureaux des organes de base du parti au poste de président de la section Rdpc de cette unité politique. Comme lui, plusieurs autres jeunes président des bureaux des sections Ojrdpc sont montés en puissance pour soit devenir membre du bureau de la section Rdpc, de la sous-section Rdpc ou alors président de la section Rdpc. Cette percée des jeunes observées dans le Rpdc est également perceptible au niveau des organisations des femmes et des jeunes. On l’a constaté lors de la récente opération de renouvellement des bureaux des organes de base du parti avec des bureaux de section Ofrdpc composé des femmes de moins de 35 ans et même des femmes à la quarantaine qui trônent désormais à la tête de la section.

Ces exemples montrent à suffisance qu’à travers cette récente opération de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc et ses organisations spécialisées, le parti est en train de préparer sa relève. Tant il est vrai que les responsables des organes de base choisis par les militants se projettent dans la vision de faire vivre le parti au cours des cinq prochaines années, mais également de pérenniser le Rdpc dans le temps et l’espace. Il faut noter que, cette montée en puissance des jeunes dans le Rdpc, émane de la volonté du Président national du parti de faire du Rdpc un parti d’avenir.

Thérèse NGAH