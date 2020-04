AKOM 2 : Les mototaxis dans le bain

Ils ont reçu de la mairie et de la communauté, des appuis logistiques et matériels pour mener plus loin la sensibilisation auprès des populations, afin de barrage la voie au Covid-19.

Eléments essentiels et indispensables dans la communication sociale de masse en milieu rural, notamment en absence d’outils modernes tels la radio, ces engins à deux roues viennent d’être mis à contribution par l’exécutif de la commune d’Akom 2 pour intensifier l’opération de sensibilisation contre la propagation du virus à corona. Il y a quelques jours en effet, Elise Meka, le chef de cet exécutif a mobilisé la totalité des conducteurs de moto de la ville d’Akom 2 et des villages environnants. Objectif : les sensibiliser à la pratique des mesures de protection et l’application desdites mesures par les populations. Selon madame le maire, « nous avons pensé que, compte tenu des moyens de locomotion insuffisants dont dispose la mairie pour parcourir l’ensemble des villages de notre arrondissement, il était urgent que nous associons ces acteurs à notre opération ». Surtout qu’au niveau de l’arrondissement, le moyen de transport le plus facile reste la moto-taxi, explique Elise Meka. En plus du fait que les conducteurs sont les plus vulnérables parce qu’étant en contact permanent avec les clients. Même s’il faut reconnaître que jusqu’ici, il n’est pas encore été signalé de cas de contamination. Pour mener à bien cette mission, la trentaine de conducteurs a reçu des chasubles, des bottes, des morceaux de savon et des litres d’eau de javel qui doivent servir à leur utilisation personnelle d’abord. A cela s’ajoute un soutien financier symbolique provenant des poches personnelles de madame le maire, juste pour qu’ils n’oublient pas de sacrifier quelques minutes lors de leurs déplacements pour sensibiliser, non seulement les clients qu’ils transportent, mais les gens qu’ils trouvent là où ils déposent leurs clients. Un geste très apprécié par les bénéficiaires, qui ont promis de tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif fixé. A ce jour, les moto-taximen se sont constitués en groupuscules pour couvrir efficacement les secteurs qu’ils ont pris soin d’identifier. Lorsque deux ou trois doivent aller dans une même direction, ils se répartissent les lieux où « prêcher » la bonne nouvelle. Pour le bien des populations qui en apprennent un bout sur cette pandémie.

William Monayong