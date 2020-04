Lutte contre le COVID 19 : L’offensive de l’Unesco

A travers le ministère des Arts et de la Culture, le Cameroun a présenté sa contribution dans la recherche des solutions à l’échelle planétaire. C’était au cours d’une visioconférence.

Entouré de ses principaux collaborateurs et en présence d’un certain nombre d’hommes de médias, Bidoung Mkpatt, le patron du Minac, a exposé, à partir de son bureau, sur les mesures et dispositions déjà prises et en cours pour réduire la propagation de la pandémie au Cameroun, à défaut de la juguler. En synchronisation avec plus de cent quarante ministres et vice-ministres en charge de la culture des pays membres, dont une dizaine d’Afrique, il ressort que jusqu’ici, sous la haute impulsion du chef de l’Etat Paul Biya, le gouvernement veille à l’application stricte des mesures barrières par les populations. Une batterie de mesures soutenues par le don spécial composé de produits et matériaux médicaux évalué à près de deux milliards de FCFA que le président de la République a accordé aux 360 arrondissements du pays. Au-delà de ces mesures globales, Bidoung Mkpatt a insisté sur celles prises au niveau du département des Arts et de la Culture. Notamment l’implication des 24 pôles artistiques et culturels dans la campagne de sensibilisation, malgré la réclusion imposée aux artistes par Covid-19. Il s’agit principalement de la participation de la médecine alternative et de la pharmacopée africaine, pour lesquelles le Cameroun constitue une réserve indéniable. Grâce à sa forêt et au génie de ses filles et fils dans les domaines de la recherche. Dans les jours à venir, il est envisagé la mise à disposition du public, d’ouvrages et de publications qui lui permettent de gérer avec moins de peine le confinement. En plus de la production locale des masques de protection. D’une manière générale, et au plan national, le ministre Bidoung Mkpatt, a précisé que des appuis financiers seraient les bienvenus pour encourager la création des plates formes numériques d’expression artistique accessibles au plus grand nombre, en vue de générer des revenus aux créateurs ; développer davantage l’écosystème culturel et soutenir la culture de l’image animée ; mettre en place un mécanisme international visant à mieux protéger les droits sociaux des artistes professionnels de la culture. Le Minac n’a pas manqué de relever que le Cameroun souffre au premier plan de cette pandémie, par la perte de ses plus grands fils de renommée internationale, dont manu Dibango, l’un de ses ambassadeurs de la culture.

William Monayong