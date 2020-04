Lutte contre le covid19 : La sensibilisation en bonne voie

Les points de lavage des mains se multiplient dans les administrations, les marchés et autres. Les transporteurs semblent aussi se plier à la mesure, en limitant le nombre de passagers.

Marché Mokolo à Yaoundé, lieu-dit Dove, un chapiteau planté sur le trottoir, des seaux fontaine et gels hydro alcoolique meublant la table. Les populations à leur passage dans ce coin du marché, se livrent au lavage des mains. Certains s’amusent même à le faire autant de fois qu’ils franchisent ce périmètre aménagé par la croix rouge camerounaise. En dehors du marché Mokolo, d’autres points ont été aménagé dans toute la ville pour sensibiliser les populations et les amener à prendre conscience de l’existence du Covid 19 et de ses ravages. Avant même d’accéder à certains commerces de la ville, c’est avec le gel hydro alcoolique ou alors un seau d’eau javellisée que l’on vous accueille. Il faut se laver les mains avant tout accès, question d’éliminer les germes du virus.

Au niveau du secteur des transports, pour ce qui est des taxis et autres moyens de transport en commun, la règle de distanciation sociale est applique et les populations semblent assimiler la leçon. Pas de surcharge, trois passagers et le chauffeur suffisent pour parcourir une destination. En parcourant tous les artères de la ville, c’est le mot de passe maintenant pour barrer la voie au coronavirus. Cette sensibilisation concerne aussi les transporteurs ralliant la ville aux zones péri urbaines. Sur le tronçon Mokolo-Okola, les forces de défense veillent au grain. Le mot d’ordre de quatre passagers y compris le conducteur est applicable partout. Au risque de subir des sanctions, chacun se plie à la règle. « Il y’a des collègues qui ont été pris pour surcharge. Ceux-là ont payé cher. Cette sanction nous a servi d’exemple. On se plie aux mesures du gouvernement en attendant la fin de la pandémie », confie un transporteur. Toutes ces mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus sont en bonne voie. Et les populations semblent les apprécier, « on voyage désormais sans surcharge en Vip », a souligné un passager.