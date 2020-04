Bertoua 1er : Le Cerac au front

Un important don de matériel d’hygiène a été remis ce 23 avril aux commerçants, aux bendskineurs et à l’orphelinat de Nazareth de la ville, pour lutter contre le Covid-19.

Fidèle à sa tradition d’alléger les souffrances, de venir en aide aux démunis et nécessiteux, la Première Dame Madame Chantal Biya à travers le Cerac vient une fois de plus de démontrer sa détermination à lutter aux côtés du gouvernement de la République du Cameroun, contre la pandémie du Covid-19. Le don remis aux commerçants des marchés central et du marché moderne de Nkolbikon, aux opérateurs économiques du secteur des transports par moto-taxi, ou même à l’orphelinat de la fondation Nazareth le 23 avril dernier était composé des près de 100 cartons de savon Azur de 400 g, des équipements pour le lavage des mains, et environ 1500 masques. Pour porter le don aux bénéficiaires, c’est la coordinatrice adjointe du Cerac pour la région de l’Est, Nathalie Mvongo qui a représenté la première dame. Que ce soit au marché moderne de Nkolbikon pour les commerçants, à la place des fêtes pour les opérateurs économiques du secteur des transports par moto-taxi ou même à la fondation Nazareth à l’orphelinat, chacun des porte-paroles des bénéficiaires n’a pas manqué de saluer le geste de cœur de la Première dame. Lucie Bisseke pour les commerçants indiquera : « Ce geste vient contribuer de manière significative à la lutte contre la propagation du virus. Nous témoignons toute notre reconnaissance à la Première dame et lui promettons d’en faire bon usage ». Des propos qui ont rejoint ceux du porte-parole des transporteurs qui a exprimé la même préoccupation. Pour Geneviève Ngueti, directrice de la fondation Nazareth, au-delà de cette satisfaction de savoir que les 15 pensionnaires ne sont pas oubliés, elle a tendu la main pour une aide dans l’amélioration du nouveau site déjà acquis, afin d’améliorer les conditions d’accueil de ces enfants orphelins, des parents malades mentaux, où des enfants abandonnés à la naissance, et dont l’âge varie entre 6 et 12 mois. Ceci pour les travaux de finition des locaux entamés. A signaler qu’après une prise en charge psychosociale, cinq enfants ont déjà rejoint leurs familles. Le gouverneur Grégoire Mvongo qui présidait cette cérémonie, a invité les bénéficiaires à tout mettre en œuvre afin de barrer la route au Covid-19.

Martin Crépin Ntsana Mekok, à BERTOua 1Er