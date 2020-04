Le Rdpc montre la voie

Le Parti a décidé contribue pleinement à la lutte contre le Covid-19 à travers des dons, la sensibilisation et la promotion sur le terrain du plan gouvernemental de riposte.

Le Parti du Président a littéralement pris à bras le corps la lutte contre le coronavirus au Cameroun depuis le début de la croisade dans le pays. C’est ainsi qu’un certain nombre de mesures ont immédiatement été prises en interne pour s’arrimer au plan de riposte gouvernemental, décidé par le chef de l’Etat, Paul Biya et mis en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement, chief Joseph Dion Ngute. En bon capitaine, le Secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété, après avoir relevé la dangerosité du virus à ses troupes, les a exhortés à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation du virus dans les communautés, les domiciles et les lieux de travail. L’engouement observé sur le terrain où les responsables, cadres et élus du Parti sont au four et au moulin contre le Covid-19 à travers des dons en espèces sonnantes et trébuchantes et en matériel d’assainissement aux populations, la désinfection des marchés et autres espaces publics et les campagnes d’information, découle de l’appel du SG. Cinq semaines après la riposte du Cameroun à cette pandémie, force est de constater que l’hécatombe annoncée par certains, reste attendue. Bien plus, le Cameroun qui a sans tambour ni trompette mis son dispositif en place, a toutes les raisons d’être optimiste quant à l’issue de sa croisade contre cet ennemi commun. Le nombre de malades guéris, la capacité d’accueil des malades et les outils de prise en charge dont disposent désormais les pouvoirs publics prouvent que le Cameroun a su faire face au défi qui lui était lancé et que le bout du tunnel n’est plus loin. A l’instar du gouvernement, le Rdpc demande à ses militantes, militants sympathisants et soutiens de ne pas dormir sus ses lauriers. La nuée d’espoir ainsi relevée ne doit pas du tout les pousser à relâcher de vigilance. Au contraire, ils doivent continuer d’observer les mesures barrières et se laver régulièrement les mains au savon tel qu’ils le font depuis le début de la crise. Car le combat est loin d’être gagné et le militant du Rdpc qui s’est toujours caractérisé par son sens de responsabilité, doit prêcher par l’exemple ; du plus haut responsable au militant de base. Aujourd’hui comme hier et avant-hier, ’est avec le concours de tous que le Cameroun remportera cette bataille.

Claude MPOGUE