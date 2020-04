Lutte contre COVID 19 : Des dons pour le Comité central du Rdpc

En vue de contribuer efficacement à barrer la voie à cette pandémie, la société Azur a remis des kits de nettoyage des mains.

«Au nom de la société Azur, filiale du groupe Nana Bouba et dont l’activité est orientée essentiellement vers la production du savon, je vous remets ce don pour permettre au personnel du Comité central d’observer des mesures préventives pour lutter efficacement contre le Covid-19 ». Ces propos chaleureux sont de Abbo Zalalou, secrétaire général du groupe Nana Bouba, à Benjamin Lipawing, directeur adjoint des Organes de presse, de l’information et de la propagande au sein du Secrétariat à la Communication du Rdpc, qui réceptionnait le don au nom de l’institution. Sensible à l’appel de solidarité lancé par le gouvernement pour barrer la voie au Covid-19, cette entreprise citoyenne est venue au siège du parti, le 27 avril 2020, apporter sa modeste contribution dans la lutte contre cette pandémie engagée au sein de cette institution. Des kits lave-mains, des cartons de savon et des solutions hydro alcooliques constituent l’essentiel de ces dons estimés à 600.000FCfa. De quoi susciter l’engouement du personnel dans cette lutte. « Au nom du secrétaire général du Comité central je voudrais sincèrement vous dire merci pour ce geste et vous assurer du bon usage que nous ferons de tous ces produits. Ce n’est pas la première fois que votre entreprise vient nous assister. C’était déjà le cas il y a cinq ou six ans », a remercié Benjamin Lipawing. Toutefois, l’entreprise citoyenne dont l’action vise particulièrement toutes les couches vulnérables, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous allons continuer avec les marchés à travers les mairies, les collectivités territoriales décentralisées, les hôpitaux à travers le ministère de la Santé et ses démembrements, les orphelinats, à travers le ministère des Affaires sociales », a ajouté le secrétaire général du groupe Nana Bouba qui a par ailleurs précisé que la charité bien ordonnée commençant par soi-même, il était de bon ton de débuter son action de solidarité par le Comité central dont son président directeur général, Nana Bouba, est membre. Selon Clément Abbaa Kalgong, chef de service travaux généraux, du groupe Nana Bouba, « La particularité de ce kit de lavage à pédale, est que l’utilisateur ne sera plus en contact avec la vanne pour faire couler de l’eau. Il appuie juste sur la pédale et à la fin du lavage, il retire son pied et l’eau s’arrête de couler ». L’objectif avec cet outil est de réduire à sa plus simple expression la possibilité de contamination. Parce que, a-t-il ajouté, « On a estimé qu’avec le robinet on peut l’ouvrir, se laver les mains et en refermant, se contaminer à nouveau. On a donc exclu ce système-là ». Cette action de la société Azur, appelle à une mobilisation tous azimuts des forces vives de la nation pour se mobiliser contre cette pandémie.

Muriel Zang